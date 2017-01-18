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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Kerametin Kur’ân’daki delillerinden bazıları

Ali FERŞADOĞLU
18 Ocak 2017, Çarşamba
Kerametin gerçek olduğuna dair Kur’ân’daki deliller şu âyetlerdir:

• Semavî kitapların esrarına vâkıf bir âlim ise, “Sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm!” dedi. Süleyman, Belkıs’ın tahtını yanında hazır görünce dedi ki: “Bu, Rabbimin bir lütfudur; şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor.”1 

• Hz. Meryem peygamber değildi. Eşi olmaksızın çocuk doğurdu. Hz. Meryem, Mescid-i Aksa’nın kuytu bir yerinde yaşar, yiyecekleri kerametle hep yanında hazır olurdu. Kur’ân-ı Kerîm’de, “’Hurma dalını kendine doğru silkele, taze hurma dökülsün!’ buyuruldu.”2 denir. 

• Hz. Zekeriya, Hz. Meryem’in yanında taze meyve ve yiyecekleri görünce hayret ederdi: Rabbi, Meryem’e hüsnükabul gösterdi, onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya, onun yanına, mâbede her girişinde orada bir rızık görür, “Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor?” der; o da: “Bunlar, Allah tarafından” diye cevap verirdi.”3

• Ashâb-ı Kehf’in kerameti de meşhurdur. Ashab-ı Kehf, yiyip içmeden, bir zarara uğramadan 309 yıl uykuda kaldıktan sonra uyanmışlardır: “İşte bu, Allah’ın kudretini gösteren delillerden biridir. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın.”4

• Hz. Musa’nın yanındaki gencin çantasındaki balık canlanıp suya gitmiştir: “Her ikisi, iki denizin birleştiği yere varınca balık şaşılacak şekilde denize gitmişti.”5

• Kehf Sûresi’nin 63’üncü âyetinden itibaren Hz. Musa ile ledün ilmine sahip bir zatın kıssası anlatılır. 

Özetle şöyledir: (İkisi, [Hz. Musa ile bir genç] kendisine ilim verdiğimiz birini buldular. Musa ona, “Sana öğretileni [ledün ilmini] bana da öğretir misin?” dedi. O zat da: “Sen benim yaptıklarıma dayanamazsın!” dedi. Sonra o zat, bindikleri gemiyi deldi. Hz. Musa, “Gemiyi, içindekileri boğmak için mi deldin!” dedi. Daha sonra, bir erkek çocuğunu öldürdü. Hz. Musa, “Masumu öldürdün, pek kötü bir şey yaptın!” dedi.) Günahsız çocuğu öldürmek elbette çok büyük günahtır. Ama bunu yapan zat, kerametle biliyordu ki, o çocuk, büyüyünce zâlim biri olacaktı. Onun yerine iyi bir çocuk verilmesi de istenmişti. Hz. Musa’ya: “Ben sana, yaptığım işlere dayanamazsın, demedim mi?” dedi. Demek ki o zat, Hz. Musa’nın dayanamayacağını da kerametle biliyordu. Hz. Musa’nın arkadaşı, duvarları (kerametle) doğrultuverdi. O zat, Hz. Musa’ya bu işlerin hikmetini açıkladı.”6

Dipnotlar:1- Neml Sûresi, 40. 2- Meryem Sûresi, 24. 3- Al-i İmran Sûresi, 37. 4- Kehf Sûresi, 17, 18. 5- Kehf Sûresi, 61- 63. 6- Kehf Sûresi, 63-81. 

 

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