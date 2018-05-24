Kime oy verelim, kime vermeyelim?-1

Serde İlahiyatçılık olduğunu bilen bazı dostlarımız soruyor: “Kime oy verelim, kime vermeyelim!”

“Siz kime vereceğinizi, kime vermeyeceğinizi benden daha iyi bilirsiniz. Zira, sabahtan akşama, akşamdan sabaha siyaseti, siyasetçileri takip ediyorsunuz. Kimin ne yaptığını takip ediyor, iyi biliyorsunuz. Siz, akıllı, mantıklı, vicdanlı, insanlarsınız.

● Verdiği sözleri tutmayan, hatta vaatlerinin tam tersini yapanlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Bir sözü bir sözünü tutmayan, bugün söylediğini yarın yalanlayan veya hiç söylememiş gibi devrananlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Baştan ayağa yasaklarla dolu anayasayı düzeltmeyenlere oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Tek düşünceye sahip olanlara, tek adamcılara, diktatörlere, kapalı kapılar arkasında dolap çevirenlere, şeffaflığa, sorgulamaya karşı olanlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● İşleri, makam ve mevkileri lâyık olanına, uzmanına, hak edene değil; kendi akrabalarına, partidaşlarına verenlere oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● “Dindarım!” diyerek, kapitalizmin, müstebit rejimin, Kemalizmin acımasız ekonomik, eğitim, siyasî kurallarını uygulayıp milleti kandıranlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!”

● Zulme rıza zulüm olduğunu bilirsiniz. Adalet mekanizmasını felç eden zalimlere, zulmedenlere oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Dindarları boğazlarına kadar rüşvete, faize, yolsuzluğa, hırsızlığa batıranlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü madde alışkanlıkları ilkokullara inip, toplum ahlâkını zir ü zeber ederken arsa-parsa, makam-mevki, oyun-eğlence peşinde koşanlara, tamahkârlara, mala karşı açgözlülük yapanlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Her seferinde yanlış yapanlara ve tekrar tekrar aldananlara, “Aldandım!” diyenlere, oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

