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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Kimlere oy verelim, kime vermeyelim? - 2

Ali FERŞADOĞLU
25 Mayıs 2018, Cuma
● Felç olan eğitim sistemini düzeltmeyip, daha da mefluç edenlere oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Baskıcı rejimin, sistemin emir kulu korkaklara, Deccal / Süfyana teslim olanlara, ‘ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik ve zındıka komiteleriyle işbirliği yapanlara, onların tuzaklarına düşenlere oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

 ● Bilhassa Ortadoğu’daki Müslümanlara, Filistinlilere eziyet, işkence eden, topraklarına, evlerine el koyan, hergün onlarcasını öldürenlere İsrail’e karşı etkili bir diplomasî uygulamayan, yaptırımlara gitmeyen, üstelik ticaret yapanlara ve 8 antlaşmadan 6’sını Kudüste yapıp imzalayanlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

İsrail’e dostum diyen, İsrail zulümlerine devam ederken 5 milyar dolarlık alış verişyapan, anlaşmaları kaldırmayan, etkili hiçbir faaliyette bulunmayanlara; bir tek fabrika açmayanlara, (pardon coca cola açanlara) oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Cemaatleri, aileleri biribirine düşürenlere, oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● İnsan, hak ve hürriyetleri projesi, bir medeniyet projesi olan AB’yi reddedenlere, AB’ye saldıranlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Ya bendensin, ya hainsin, ya dediğimi yaparsın ya teröristsin” diye başkalarının fikirlerine saygı göstermeyenlere oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Milletimizi ve memleketimizi 16 senede “beka sorunu” ile karşı karşıya bırakanlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● Zengini daha zengin, fakiri daha fakir, emekliyi emeksiz ve ekmeksiz, dilenme durumuna veya iki iş yapma mecburiyetinde bırakanlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!  

● Alternatifimiz yok deyip, 81 milyon insanı hiçe sayanlara, alternatif yolları aldatarak kapatanlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

● “Ben gidersem devlet yıkılır!” diyenlere oy veremezsiniz, vermemelisiniz, zaten vermezsiniz!

Vermek için aklın yitirilmesi, kalbin ve vicdanın ölmesi gerekir!

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