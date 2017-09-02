Kızı imam-hatipli bir annenin acı feryadı!

Birçok ülkenin nüfusundan fazla genç ve ergenlik çağındaki çocuklarımızı nereye gönderiyoruz! Okumaya mı?

Yoksa kafelere, kahvelere vakit öldürmeye mi? Uyuşturucu, alkol gibi kötü alışkanlıkların tuzakları gayr-i meşru eğlence ve gezilere mi? “Saldım çayıra, Mevlam kayıra!” mı diyoruz?

● YÖK verilerine göre yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısı 6 milyon 62 bin 886.

● MEB verilerine göre orta dereceli okullarda 18 milyon civarında.

● “2011-2012 eğitim-öğretim yılında 537 imam hatip lisesinde (İHL) 268 bin 245 öğrenci varken 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İHL sayısı 1149’a, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 555 bin 870’e yükselmiştir. Açıköğretim imam hatip lisesinde okuyan 121 bin 335 öğrenciyi de eklediğimizde, Türkiye’de toplamda İHL’lerde okuyan öğrenci sayısı 677 bin 205’e ulaşmaktadır. Başka bir ifade ile Türkiye’de liseye giden her 100 öğrenciden 15’i İHL’ye gitmektedir.”

Özellikle imam-hatipliler ve okulları çoğaltılmış, ama, içleri boşaltılmış olduğunun farkında mıyız! İbadet, ahlak, dürüstlük, kul hakkına saygı, diğergamlık şuuru verebiliyor muyuz?

Yaşanmış ve yaşanmakta acı bir iki anektod aktaralım. Belki mümtaz insanlar yetiştiren ve yetiştirmesi gereken bu camiayı müfsit siyasetin, ihmalkârlığın, nemelazımcılığın pençesinden kurtarmaya katkıda bulunur. (Bunları anlatan emekliliği yaklaşmış bir İmam-Hatip meslek dersleri öğretmeni. Babası hoca, ağabeyi vaiz, küçük kardeşi de din dersi öğretmeni, amcaoğlu Diyanet İşleri Başkanlığında yüksek dereceli bir memur. Hepsi İmam-Hatip sıralarından geçmiş…) Anlattıkları içimizi acıttı:

Yetim kızını, ilköğretim okulunu bitirince nereye vereyim diye kara kara düşünen anne, “En iyisi İmam-Hatip okulu; en azından dinini, imanını, ahlakını öğrenir, edepli, iffetli yetişir!” demiş; kaydettirmiş…

Bir gün “Takip edeyim, durumunu öğretmenlere sorayım!” demiş. Kız gayet edebli bir yürüyüşle okula gittiğini görüp rahatlamış. “Teneffüsü bekleyeyim; öğretmenleri ile konuşayım!” demiş. Bir de bakmış ki, teneffüs zili çalar çalmaz bir sürü bağını koparmış kopuğu, serserisi bahçe duvarının etrafında dolanmaya, bazıları duvarı aşıp, içeri atlamış! Anne, o kızgınlıkla doğru idareciler odasına gitmiş:

“Bu ne hal, şu serserilere mani olsanıza!”

“Uğraşıyoruz, ama, bir türlü önleyemiyoruz!”

“Emniyete haber verin, polis göndersinler!”

“Haber verdik, onlar da engelleyemiyorlar!”

“Peki, bir veli olarak ben ne yapayım şimdi?”

“Abla, sana samimi bir şey söyleyeyim mi?”

“Buyurun!..”

“Sen kızını bu okuldan al!”

Kadının başına kaynar sular dökülmüş!

Bu anektodu aktaran aynı okulun öğretmeninin anlattıklarını aktarayım.

“Pansiyonda nöbetçiydim. Okulun camiinde hem staj, hem tecrübe kazanmaları için hutbeyi ve Cuma namazını kıldırmak için son sınıf öğrencilerini görevlendirirler. O gün genci sabah namazına kaldıramadım!”

Bunlar mübalağa veya istisnai durumlar mı?

Yapılan araştırmalara göre, 2002 yılında namazını devamlı kılanlar yüzde 42 iken, 2010’lardaki araştırmalarda yüzde 18’lere düşmüş. İmam-Hatip okullarında ise yüzde 13, bir başka araştırmaya göre yüzde 11.

Açın anketleri, açın araştırma sonuçlarına bakın!

Çevrenizde çokça İmam-Hatip okulu vardır veya açılmıştır. Bakınız bakalım camide kaç İmam-Hatipli genç bulacaksınız! Yok okulda kılıyorlar, diyorsanız-okulun halini anlattık-ama, siz yine de okulun cami/mescidine gidiniz ve bizzat gözlemleyiniz!..

Diyanet İşleri Başkan Prof. Dr. Mehmet Görmez, sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan dev araştırmanın sonuçlarının kendilerini ürküttüğünü söylemişti. (AA, 14.05.2010.)

Siz ey İmam-Hatipliler, ey İmam-Hatip’te çocuğu, yakını olan veliler, ey İmam-Hatip meslek dersleri öğretmenleri, ey dindar MEB idarecileri ve ey aklı başında İmam-Hatipli dindar ülke yöneticileri!

Bu araştırmaların sonuçları ile “Dünyada en büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır!..” hakikatini karşılaştırdığınızda başınıza kaynar sular dökülmüyor mu?

Bu problemleri çözmeye çalışıp çareler üretmeye gayret edeceğimize; probleme dikkat çekip, birlikte çözüm üretelim, diyenlere ateş püskürmeye veya problemi görmezlikten gelip saptırmaya devam mı edeceğiz?

Ahirzamanın şu son ve dehşetli zaman diliminde ülkemizin ve İslam aleminin her tarafından acılar, iniltiler, feryad-u figanlar yükseliyor!

Uyanalım, uyanalım, uyanalım artık!