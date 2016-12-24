"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Küçük dairede büyük vazifeler bulunur

Ali FERŞADOĞLU
24 Aralık 2016, Cumartesi
Başta şaheser örnek Asr-ı Saadet olmak üzere, İslâm tarihi boyunca birinci planda “güç, iktidar ve kontrol”ün değil, yalnızca ihlâsın önemli olduğu fiilen de görülür.

Cehalet ve karanlık çağlarından mutluluk devrine geçişte yalnızca Yüce Yaratıcı’nın emirlerini ihlâsla yerine getirmek ve iman esaslarına yapışmak vardır. Peygamberimiz (asm) yalnız başınadır. Herhangi bir hanedana mensup değildir. Askeri, hazinesi, iktidarı yoktur. Hatta teklif edilen “reisliği/iktidarı, malı mülkü” reddetmiştir. 

Mücedditler halkası, müçtehitler kervanı da aynı metodu izlemişlerdir. Asla “güç, iktidar ve kontrol” endeksli hizmet yürütmemişlerdir. Bilâkis reddetmiş, ellerinin tersiyle itmişlerdir. İmam-ı A’zam’ın kadılığı, Bediüzzaman genel vaizliği, milletvekilliğini, milyarlarca lira maaşı ve köşkü reddetmesi gibi... Hatta Bediüzzaman, iktidarın bir aracı olan siyaseti, “İslâmiyet’in yüzde biri siyasete bakar! Siyasetten ve şeytandan Allah’a sığınırım!” diyerek en geri plana itmiştir. 

“Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır, elbette en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyevîye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin…”1 

Kâinata kadar birbiri içinde daireler ve her bir dairede, her bir insanın bir çeşit vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir.

Dipnot: 1- Bediüzzaman, Şuâlar, s. 406. 

 

Okunma Sayısı: 781
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Kaan

    24.12.2016 08:42:49

    Eyvallah

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor

Yaralı komando, El Bab'daki çatışmayı anlattı

IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir?

Cep telefonu fiyatları artacak

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara mesaj: Yanınızdayım!

Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Mehmetçik Bab operasyonunda tek başına

El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması

İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor

Dünya büyük bir buhran geçiriyor

OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz

Nurları tanıdı, Müslüman oldu

Günün Osmanlıca Vecizesi

BM İsrail'e "derhal ve tamamen dur" dedi; ABD ilk defa çekimser oy kullandı

1 Ocak itibarıyla geçiş ücretleri açıklandı

Bakan Işık: 3 askerimiz IŞİD'in elinde

Bir kilometre boyunca sırtında taşıdı...

Genelkurmay: IŞİD'in sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

Başka botu yokmuş: Bir çocuk 5 bin Halepliyi giydirdi...

En Çok Okunanlar

Genel

OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Değer miydi?
Ahmet BATTAL

Adalet, AB ve AİHM
Faruk ÇAKIR

Suriye soruları çoğalıyor
Genel

Dünya büyük bir buhran geçiriyor
Genel

İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor
M. Latif SALİHOĞLU

5. Şuâ’daki Serasker: Fevzi Paşa
Süleyman KÖSMENE

Gülmekte ölçümüz nedir?
Genel

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Halep' açıklaması
Risale-i Nur'dan

Karşımda müthiş bir yangın var!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.