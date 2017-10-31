Kur’ân’ın belâgat mu’cizeleri herkese nasıl diz çöktürdü?

Mu’cize, insanın göstermesi imkânsız olağandışı bir hadisedir.

Mu’cizeyi yalnızca peygamberler gösterebilirler. Ve onlara da mucize, zamanlarında insanlar zirvede oldukları meseleler cinsinden verilir. O işle hiç ilgisi bulunmayan, o sanatkârların yüzlerce kat üstünde bir eser ortaya koyarlarsa, bu beşerüstü bir hadise, bir mu’cize olur. O da onun peygamberliğine bir delil, bir bürhan, bir belge olur.

“Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın zamanında sihrin revacı olduğundan, mühim mu’cizâtı ona benzer bir tarzda geldiği; ve Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın zamanında ilm-i tıp revaçta olduğundan, mu’cizâtının galibi o cinsten geldiği gibi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın dahi zamanında Ceziretü’l-Arabda en ziyade revaçta dört şey idi:

Birincisi: Belâgat ve fesahat. (iyi, etkili, yüksek konuşma, sözle inandırma kabiliyeti, açık ve net ifade gücü)

İkincisi: Şiir ve hitabet.

Üçüncüsü: Kâhinlik ve gaibden haber vermek.

Dördüncüsü: Hâdisât-ı maziyeyi ve vâkıât-ı kevniyeyi (geçmiş hadiseleri ve dünya ile, tabiatla ilgili meseleleri) bilmekti.

İşte, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan geldiği zaman, bu dört nevi malûmat sahiplerine karşı meydan okudu.

Başta, ehl-i belâgate birden diz çöktürdü; hayretle Kur’ân’ı dinlediler.

İkincisi, ehl-i şiir ve hitabet, yani muntazam nutuk okuyan ve güzel şiir söyleyenlere karşı öyle bir hayret verdi ki, parmaklarını ısırttı. Altınla yazılan en güzel şiirlerini ve Kâbe duvarlarına medar-ı iftihar için asılan meşhur Muallâkat-ı Seb’alarını indirtti, kıymetten düşürdü.

Hem gaipten haber veren kâhinleri ve sâhirleri susturdu. Onların gaybî haberlerini onlara unutturdu. Cinnîlerini tard ettirdi. Kâhinliğe hâtime çektirdi.