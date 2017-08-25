"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Kur’ân ve ebced-cifir hesabı

Ali FERŞADOĞLU
25 Ağustos 2017, Cuma
Hiç şüphesiz, ebced / cifir hakikatini ve her şeyin doğrusunu Allah bilir.

Kâinatta tesadüf yoktur. Her varlık, hem kendi içinde hem de kâinattaki bütün diğer varlıklarla bir ölçü ve düzen içindedir. 

Kur’ân, isim ve sıfatları sonsuz olan Kâinatın Sahibi’nin sözüdür, yani Kelâm-ı Ezeli’dir ve kâinatın yazılışıdır. Kâinat da Kur’ân’ın açılımıdır. Kur’ân pek çok mânâları ihtiva etmesi açısından mu’cîzedir. Her bir ilmin özünü ihtiva etmesi açısından da mu’cîzedir. Matematik / hesap / hendese açısından da mucîzedir... 

Kur’ân okumak, anlaşılmak ve bu mânâların çıkarılması içindir. Onun açık anlamının yanında, “iç mânâ, derunî anlam, işarî hakikatler” de bulmak mümkündür. İşte söz konusu bu ebced yöntemiyle, Kur’ân’da geçen bazı âyetler incelendiğinde, bu âyetlerin anlamlarına uygun olarak birtakım tarihlere denk geldiğini görürüz. Meselâ Kamer Sûresi’nin 1’inci âyetinin meali, “Saat, kıyamet vakti yakınlaştı ve ay yarıldı.” şeklindedir. Burada ebced hesabıyla 1969 yılında aya çıkılacağına işaret vardır, denilebilir. 

Bunun ebced hesabı şöyle:

(...) es-Saatü ve’n-şakke’l-kameru, kelimelerinden çıkarılmıştır. 

Şöyle ki: Elif 1+lam 30+sin 60+ayn 70+te 400+vav 6+elif 1+nun 50+şın 300+kaf 100+elif 1+lam 30+kaf 100+mim 40+re 200=Toplam=Hicri: 1390, Miladi: 1969

Zaman zaman şöyle bir iddia da seslendirilir:

 “Aya çıkıldıktan sonra işaret var, diyorsunuz!”

Burada şu kadarına işaret edelim: 

Gökyüzünü insanlık ilk çağlardan beri gözlemlemektedir. Aya 1969’da çıkıldı. Bediüzzaman bu tarihten 40 yıl önce; “O Allah ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir İlâh yoktur. En güzel isimler O’nundur, 246 âyetiyle İhlâs ve Nâs Sûreleri’ni tefsir ederken, aya çıkılacağını, ancak orada hayat bulunmadığını 39 yıl önce; gezegenlerin yedi bilindiği 1930’lu yıllarda da 12 gezegenin var olduğunu haber verir.

Okunma Sayısı: 1693
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.