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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Kur’ân, zikir, dua hastalıklara da şifa olur

Ali FERŞADOĞLU
04 Aralık 2018, Salı
Başta kanser, olmak üzere, birçok maddi hastalığın dahi kaynağı, “stres”, yani, sıkıntı, üzüntü, korku, ümitsizlik, aşırı heyecan, vs.” değil mi? Nevrotik, psikosomatik, şizofrenik hastalıkları zaten stres ve ümitsizlik doğuruyor!

O halde bu hastalıkların da tedavisi, “ümid, telkin, moral gücü”, yani, dua, zikir, şükür fikirle olmaz mı? Ki, pskyatrisler, psikologlar, terapistler de, ilacın dışında, “ümit, telkin, moral gücü” vermiyor mu?

En iyi, en üstün, en tesirli, en mücerreb “ümid, telkin, moral gücü”, şifa ve rahmet olan Allah’ın kelamı Kur’ân değil midir?

Japon ilim adamı Prof. Dr. Masaru Emoto, 12 yıl boyunca yaptığı binlerce deney sonucunda; mikroskopla incelediği donmuş su kristallerinin dış tesirler karşısında çok değişik şekillerde reaksiyon gösterdiğini; suyun da can/rûh, duygu sahibi olduğunu; bizi anladığını; olumlu veya negatif mesajlarımıza tepki verdiğini ispatlamıştır. Müzik, söz ve kavramlara; duyguları algılayan kristallerden müteşekkil ve çevresindeki pozitif-negatif bilgileri alıp tepki veren canlı madde olduğunu keşfeder. Üstelik yalnızca iyi ve kötü bilgileri, müzik ve sözleri değil; hisleri ve şuûru da kaydediyor.1

Bedenimizin üçte ikisi sudur. Kur’ân, Esma-i Hüsna, dua, Besmele, zikir, şükür, fikir hem vücut yapımızın, hem yediklerimizin, hem de içtiklerimizin molekül yapısını düzeltiyor!  Bu da bize şifa olarak yansıyor.

Brezilyalı ruh hekimi Dr. Cecilia Marton Moreira, Uluslararası Risale-i Nur Kongresi’nde, “Risale-i Nur Üzerine Psikolojik Bir Bakış Açısı” isimli tebliğinde-canlı olarak video çekimi de yapıldı, internet ortamında bulunabilir-,“Psiko-somatik ve toplumsal bütün hastalıklarımıza Bediüzzaman’dan çareler, ilaçlar, reçeteler bulabiliriz.”2 dedirten sır da budur.

Bediüzzaman, Risale-i Nur’un, ruh/duygu, beden sağlığını sağladığını şu cümlerlerle ifade eder:

“Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.”3

Evet, Risale-i Nur’da “Her müşkül/problem halledilir, her suale cevap verilerek...”4 ümid, aşk ve şevk aşılanır. Bilinmezlikten, belirsizlikten ve istikbalden gelen endişe, korku ve karamsarlıkları giderilir.

Dr. Sadullah Nutku, psikiyatris Prof. Dr. Ayhan Songar, hastalarına yazdığı reçetenin başında Hastalar Risalesi’ni yazmalarının ve sosyolog Prof. Şerif Mardin, “Çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır! Yeniden dizinin dibine sosyoloji dersi almak gerekir.” demelerinin sırrı da bu değil miydi?

Dipnotlar:

1-Prof. Dr. Masaru Emoto, Suyun Gizli Mesajı, Kuraldışı Yayınları. 2-Brezilyalı ruh hekimi Dr. Cecilia Marton Moreira, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, 5. Uluslararası Bediüzzaman Said Nursi Sempozyumu,  24 Eylül 2000. 3-Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 418. 4-Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 45.

 

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