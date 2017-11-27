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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Mealler, müteşabih âyetlerin sayısız mânâlarını örter!

Ali FERŞADOĞLU
27 Kasım 2017, Pazartesi
Beyanı mu’cize olan Kur’ân, hem derin, hem sayısız, hem de müteşabih mânâları taşıdığını kendisi nazara verir:

 “O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’ân’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ‘Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır’ derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.”1  

“Müteşabih âyetler, mânâsını ve hakikatini sadece Allah’ın bildiği âyetlerdir. Bunların insan zihni tarafından tümüyle kavranmasına imkân yoktur. Allah’ın sıfatları, kıyametin ahvali, Cennet, Cehennem gibi hususlarla ilgili âyetler ile, sûrelerin başında yer alan “hurûf-u mukatta’a” bunlardandır. (Müteşabih âyetler dışındaki âyetler de muhkem âyetlerdir.) 

İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, müteşabih âyetleri bütün yönleriyle, tam olarak anlaması mümkün değildir. Zira, Kur’ân Ezeli olan sıfat-ı Kelâm’dan geldiği için ebede gidecektir ve mânâları da ebedidir.

Bediüzzaman, “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, mefâhimiyle, mânâ-yı sarihiyle ifade-i hakaik ettiği gibi, üslûplarıyla, hey’âtıyla çok maânî-yi işariyeyi dahi ifade ediyor. Herbir âyetin çok tabaka-i mânâları var. Kur’ân ilm-i muhitten geldiği için, bütün mânâları murad olabilir. İnsanın cüz’î fikri ve şahsî iradesiyle olan kelâmlar gibi bir iki mânâya inhisar etmez. 

İşte bu sırra binaen, âyât-ı Kur’âniyenin ehl-i tefsir tarafından hadsiz hakaiki beyan edilmiş. Müfessirînin beyan etmediği daha çok hakaiki var. Ve bilhassa hurufâtında ve mânâ-yı sarihinden başka işârâtında çok ulûm-u mühimme vardır.”2 

Müteşabih âyetleri yüz binlerce tefsir tam olarak ortaya koyamazken, “meal/tercüme” bir veya birkaç kelime ile ne anlatabilir ki!

Dipnotlar:

1- Al-i İmran Sûresi, 7. 2- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat,  1999, s. 40.

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