Meşrûtiyette/demokraside, şahıs değil millet hâkimdir

Kamuoyunun (efkâr-ı ammenin) temsilcisi olan meclistir, şûrâdır. Meşrûtiyet sisteminde hükümet, iktidar; amir değil, hizmetkârdır.

Milletin görüşleri istikametinde icraat yapar. Yoksa, milleti kendi düşüncelerini zorla kabul ettiren değildir.

“Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmmenizin misâl-i mücessemi olan mebusân hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır.”1

“Hem de, mağlûp biçare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimat edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir; yoksa efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslâmiyenin mâdeni olan, herkesin kalbindeki şefkat-i imâniye olan envâr-ı İlâhînin lemeâtının içtimalarından ve hamiyet-i İslâmiyenin şerârât-ı neyyirânesinin imtizacından hasıl olan amûd-u nuranînin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir, siz muhakeme ediniz”2.

Şimdi hâkim, şahıs değil, efkâr-ı amme olduğu için, onun nev’inden şahs-ı manevî bir fetva emini ister. İşte şu hâkimin fetva emîni, Meşihatta mezahib-i erbaadan kırk elli ulema-i muhakkik bir meclis-i mebusan-ı ilmiye teşkiliyle şahs-ı manevîleri, öteki şahs-ı manevîye fetva eminlik edecektir. Yoksa, hâkim ve müftü bir cinsten olmazsa, birbirinin lisanını anlamazlar. Zira şahs-ı vahid, şahs-ı manevîyi kandıramaz ve tenvir edemez.”3

Fikir ve düşüncelerin neticesilerine bakalım, ona göre değerlendirelim. Akıl, baliğ ve vicdanlı olan meseleleri anlar. Âlim olmak gerekmez. Cehalet, bilgisizlik özür değildir.

Bediüzzaman’a, “Biz sizin ilminizin ve faziletinizin esiriyiz” diye soranlara verdiği cevap şöyledir:

“Gerçi cahilsiniz, fakat âkılsınız. Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil... İşte, müştebih (benzer) ağaçları gösteren semereleridir. Öyleyse, benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız.”4

Evet, Âlemlerin Rabbi olan Allah, insanı, “akıl-baliğ” olunca mükellef kılıyor; âlim olunca değil!

Evet, resmin güzel olduğunu anlamak için ressam; yemeğin lezzetli olduğunu anlamak için aşçı olmak lâzım gelmez!



Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 225. 2- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 44. 3- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 254. 4- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 48-50.