Millet İttifakı içindeki DP’yi desteklemek meşveret kararıdır

5 Mayıs 2018 tarihinde Umumî Meşveret Heyeti’nin aldığı içtimaî/siyasî kararı değerlendirmeye çalışalım.

Karar şöyle: “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hususlar” görüşüldü. Görüşmeler sonunda oy birliği ile şu karar alındı: Üstadımızın “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım. Fikrimce, meşrûtiyetin düşmanı, meşrûtiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ı şeriat göstermekle meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. ‘Tebeddül-i esma ile hakaik tebeddül etmez.’” düsturu ile 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sürecinin her aşamasında Demokrat Parti’nin içinde bulunduğu “Millet İttifakı”nın desteklenmesine karar verildi.”

Umumî Meşveret Heyeti’nin aldığı bu kararı, önce meşveret sistemine göre değerlendirmesinden başlarsak:

İstişâre, “Yapacağın işi önce onlarla meşveret et. Eğer karar verirsen azmet ve artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”1 “Onların aralarındaki işleri, istişare iledir.”2 mealindeki âyetler ışığında bir emirdir, farz derecesindedir.

Peygamber Efendimiz (asm) hakkında vahiy olmayan bütün meselelerde Sahabe-i Kiram ile istişare etmiştir. Kendi görüşüne aykırı ve sonucun olumsuz olduğunu bile bile istişareye, çoğunluğa uymuştur. En çarpıcı örneklerinden birisi Uhud Savaşıdır:

Birgün önce gördüğü rüyayı istişarede ashabına anlatır: Bir sığır boğazlanmış, kılıcında bir gedik açılmış, elini sağlam bir zırha sokmuştu. ‘Bu ashabımdan birçok insanın öldürüleceğini, akrabamdan birisini kaybedeceğimi, zırh ise Medine’yi gösteriyor. Ben Medine’de savunma taraftarıyım.”

Bir peygamber rüya görürse, bu rüyay-ı sadıkadır. Buna rağmen sahabeler, kendi düşüncelerinde ısrarcı olmuşlar ve Peygamberimiz de (asm), daha önce naklettiğimiz âyetlerin gereği sonucun olumsuz olacağını bile bile istişare kararına uymuştur.

Kur’ân ve Sünnet ışığında istişare ve hükmü:

● İstişare etmek farz derecesindedir, emirdir ve aynı zamanda Sünnettir.

● “İstişare fikir hürriyeti, meşrûtiyet / demokrasi getirmektedir.

● İstişarede, farklı düşünenler olabilir. Ama, “Hüküm eksere göre verilir.”3

● İstişare yapıldıktan sonra kararlar tartışılamaz, tartışılmamalı.

● Yanlış da olsa, istişareye uymak gerekir. Ta ki, istişare heyeti, bu kararını tashih edene kadar.

İşte Umumî Meşveret Heyeti, 24 Haziran Seçimlerinde Demokrat Parti’nin içinde bulunduğu “Millet İttifakı”nın desteklenmesi” kararı verdi.

Yeni Asya ekolü, teşekkülünden günümüze, temel her meselede yanılmamasının, savrulmamasının, pişman olmamasının, isabet etmesinin temel sebebi istişare etmesidir.



Dipnotlar:

1- Al-i İmrân Sûresi, 159. 2- Şûrâ Sûresi, 38. 3- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 81.