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14 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Mu’cizeler ilme teşvik eder

Ali FERŞADOĞLU
14 Ocak 2017, Cumartesi

• Rabb-i Rahîm olan Allah’ın “emri ve nezareti altında” gemiyi yapan1 Hz. Nuh (as), gemi sanayii ve nakliyecilerin piri olmuş.

• Demirin ve bakırın kendisine yumuşatılıp Hz. Davut Peygamber için akıtıldığını haber veren Kur’ân, bütün teknolojinin en önemli gelişmesinden dönüm noktasından söz etmektedir. Hem nebi hem de sanayici olan Hz. Dâvûd (as), “savaştan korunmak için zırh yapmıştır.”2

• Hz. İdris, terzilerin,

• Hz. Yusuf (as) ise saatçilerin

önder kâşifidir.

• Hz. Süleyman (as) üç aylık yolu bir günde havada katederek, mu’cizesiyle insanlığa uçuşu öğretmiştir. Keza onun yanında bulunan ve semavî kitapların esrarına vâkıf bir âlimin, uzak mesafedeki Belkıs’ın tahtını ve yanındaki insanları Hz. Süleyman’ın yanında hazır ettiğini bildiren Kur’ân, günümüzün televizyon, uydu anteni, telekonferans, internet ve -henüz gerçekleşmeyen- eşyanın aynen nakli gibi sistemlere işaret eder ve insanları benzerlerini keşfetmeye, yapmaya teşvik eder. Sondajla su çıkarma tekniği, Hz. Musa’nın (as) asasını taşa vurmakla,  ayrı kabilenin ihtiyacı olan su kaynaklarının fışkırması, insanlarda “gelişmiş sondaj aletleri” ufkunu açmıştır.

• Tıp ilmindeki harika tedavilerin ilk örnekleri, Hz. İsa’nın mu’cizevî eliyle insanlığa sunulmuştur. 

Anadan doğma körleri, alaca hastalığını tedavi eden ve ölüleri Allah’ın izniyle geçici olarak dirilten Hz. İsa’nın mu’cizelerinin ortak mesajı şöyle okunur Bediüzzaman tarafından:

“Ey insan! Benim için dünyayı terk eden bir kuluma iki hediye verdim: Biri manevî dertlerin dermanı, diğeri de maddî dertlerin ilâcı... Ölmüş kalpler hidayet nuruyla diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilâcıyla şifa buluyor. Sen de benim hikmet eczahanemde her derdine deva bulabilirsin.”

Hikmet eczahanesi tabiattır, bitkiler, ağaçlar, madenlerdir... Şu âyet günümüzdeki tıp ilminin ulaştığı merhalenin çok daha ilerisini insanlara hedef olarak gösteriyor.3

Hz. İbrahim (as) dülgerlerin, mimarların piridir, üstadıdır. Ayrıca ateşin onu yakmaması mu’cizesi, ateşin yakmadığı maddelerin, amyant vesairenin bulunmasına öncülük etmiş, insanlığın fikrine yeni düşünceler ekmiştir.

Peygamberlerin reisi, seyyidi ve sonuncusu olan Hz. Muhammed (asm) bütün peygamberlerin mu’cizelerini -bin civarında- göstermiştir. 

Dipnotlar: 1- Hud Sûresi, 37.  2- Enbiya Sûresi, 80. 3- Bediüzzaman Sözler, 20. Söz, s. 229-242. 

 

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