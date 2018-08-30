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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mü’min içindeki şeytanı taşlar, kardeşini bombalamaz

Ali FERŞADOĞLU
30 Ağustos 2018, Perşembe
Kâbe’de hacıların şeytanları taşlaması bize ne anlatır? Aslında o sembolik, ama bir büyük hadisedir:

Şeytanları ve içimizdeki ortağı nefsimizi taşlamaktır! İlâhî hakikatler manzumesi Kur’ân’da “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.”1 diye ferman edilir:

Öyle ise elhannasları, vesvasları ve nefsimizi taşlamalıyız.

Yoksa kardeşlerimizi, iyiliğimizi isteyenleri değil. 

Rüyasında Hz. İsmail’i (as) kurban etmesi isteniyordu. Mina’ya giderken şeytan ona musallat oldu. Taşladı.

Sonra şeytan Hz. İsmail’e (as) yanaştı, o da taşladı.

Sonunda Hz. İbrahim (as), Hz. İsmail’i (as) kurban edecekken gökten bir koç indirildi.2 

Ne gariptir ki, bazı Müslümanlar, ecnebilere milyar dolarlar ödüyor, onlardan silâh, bomba, mermi alıyor, gafletkârane Müslüman kardeşini taşlıyor, bombalıyor, mermiler yağdırıyor!

Ne yazık ki, bazı mü’minler, mü’min kardeşine “gıybet” taşları atıyor!

Hayfa ki, bazıları, “su-i zan ve iftira” taşları atıyor!

Oysa, Kâbe’de şeytanı taşlamak demek; maddî mânevî, bütün taşları “münafıklara, kâfirlere, zındıklara, zalimlere” atmak gerektiği dersini fiilen, uygulamalı olarak gösteriyor!

Harp etmek istiyorsan, en büyük düşmanın nefsinle savaş!

Harp etmek istiyorsan, “apaçık düşmanın şeytanla” savaş.

Harp etmek istiyorsan, “Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et, ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı için mü’minlere adâvet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kâfirler, zındıklar çoktur; onlara adâvet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete lâyıktır. Öyle de, adâvet hasleti, her şeyden evvel kendisi adâvete lâyıktır…”3 

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi, 208.

2- Saffat, Hac, Bakara, Âl-i İmran Sûreleri. 

3- Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 65.

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Yorumlar

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  • Ali Tam

    30.8.2018 10:00:23

    Ihlas ve Uhuvvetin timsali Nurculari hangi ADAVET, FITNE ve FESAD tekrar bir araya gelememecesine bölük pörcük etti? Bunun cezasi kism-i azamiyla siyasal Islami siyasî müceddid ilan etmek mi olacakti? Elmas kalemli Yeni Asyacilari manciniklarla daireden disari mi firlatacaklardi?

  • Nedim Demirbaş

    30.8.2018 00:26:44

    doğru düşmanlık ve hasetle imanimiz berhava oluyor.amaç iyilik için hakkı ve sabri tavsiye etmek.bunun için insana yakışan bir yaşantıya aynı zamanda çağ için yaşadığımız hüsrandan iman ve salih amellerin kurtuluşa erdirdigini anlama bahtiyarligina ermek.allahın ikramda bulunduğu insan için başka bir necat yoktur ne kadar sapkın bir toplumda olsa da.iyi insanların azınlıkta olduğu bir toplumda inanç sömürüsü de bir politika biçimi olarak tugyana taşır dikkatleri.hakikat bir mesuliyet değildir mumin için.

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