"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Müslüman, başka din mensuplarıyla ortaklık kuramaz mı?

Ali FERŞADOĞLU
11 Aralık 2017, Pazartesi
Dini hassasiyetleri ileri, ancak, bilgi ve muhakemeleri nâkıs olan bazı kardeşlerimiz; din hakkında ahkâm kesmeye pek hevesli.

Meselâ bunlardan birisi şöyle diyor:

“Hiçbir Müslüman  ehli küffar ile ittifak edemez. Ortaklık kuramaz. Ortak gaye güdemez. Ederse mutlaka onlardan olur.”

İşte, meali aşağıda nakledeceğimiz gibi olan âyetleri dikkate almadan, bunların da tefsirlerini bilmeden, öğrenmeden yapılan değerlendirmeler Kur’ân ve Sünnet’le çelişir. En iyisi böyle din hakkında “hüküm” verici değerlendirmelerden kaçınmaktır.

Dinî hakikatleri okuma, anlama, tefekkür, müzakere, mütalâa, anlatmaya devam edelim, ama, “hüküm” vermeyelim. Zira, Kur’ân ve Sünnet’ten “hüküm” çıkarma yetkisi “müçtehidlerin ve müceddidlerindir.”

Sıradan âlimlerin, fıkıhçıların değildir. Bizim gibi sıradan insanların hiç değildir, haddi de değildir! 

 “Adalet”, Adil ve Hak olan Rabbimizin yalnızca iki Esma-i Hüsna’sıdır. 

“Ey iman edenler! Adaletin/dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetleyenler olun! Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun!”1 

Ve Müslümanlar adalet alanında diğer insanlarla ortak hareket etmeleri men edilmez. Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleti ayakta tutanları sever.2  Adalet, okumak, tefekkür, araştırma, ilim/bilim, çalışma, hürriyet ve daha yüzlerce mesele, dinin alanına girer. Ve bu alanlarda, başka dinde olanlarla ortaklık kurmayı din yasaklamaz, Müslümanı men etmez.  

Evet, bütün bu mevzularda Müslümanlar, diğer din ve inançlardaki insanlarla ortak hareket edilebilir. Nitekim, fiilen de Müslüman ortak hareket ediyor.

TAZİYE: Cenâb-ı Erhamürrahiminin, başta Yazı İşleri müdürüm merhum Hüseyin Demirel’in ve Muhsin Demirel’in babası Ali Demirel Ağabeye ve cümlemizin merhumlarına rahmet, merhamet ve mağfiret eylesin.

Dipnotlar:

1- Maide Sûresi, 8. 2- Mümtehine Sûresi, 8.

 

 

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    286. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kültür ve Turizm eski Bakanı Günay: AKP ile ilk çatlak kibirle başladı

    İnsan hakları inancımızın gereği
    📷

    Çok anlamlı bir sergi

    Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 tamamlandı

    Hak ihlâlleri OHAL’le arttı

    "İddia ve suçlamaları dikkate almak mümkün değildir"

    Utanç verici bir dönem

    Kıyıya hapsolmakla üretimi arttıramayız

    150 Filistinli daha gözaltına alındı

    Malezya Silâhlı Kuvvetleri, Kudüs için hazır

    Sertel: Cumhurbaşkanı dahil herkes mal varlığını açıklasın

    Türkiye'deki 87 İlahiyat Fakültesinden "Kudüs Bildirisi"

    Erdoğan: Trump'ın açıklaması yok hükmündedir

    Bahçeli'den ''seçim ittifakı'' açıklaması

    On binler "Kudüs İslam'ındır" mitingi için toplandı

    Naylon poşetlerle ilgili yeni dönem başlıyor

    İsrailli aşırıcı örgütten Mescid-i Aksa için küstah çağrı

    Beşiktaş'ın rakibi yarın belli oluyor

    Ali Demirel Ağabeyden hatıralar...

    ''10 Aralık 2016 Her Şey Siyah''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kültür ve Turizm eski Bakanı Günay: AKP ile ilk çatlak kibirle başladı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Okuyucu Yorumları
    Genel

    İnsan hakları inancımızın gereği
    Cevher İLHAN

    Kudüs’ü, İsrail’e peşkeşin perde arkası
    Şükrü BULUT

    Kastamonu kışından Emirdağ baharına
    Süleyman KÖSMENE

    Kudüs bize ağlıyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman, başka din mensuplarıyla ortaklık kuramaz mı?
    Said OKUR

    “Ben şampiyon olamam” diyor
    Genel

    Risale-i nur’u tanıtacak bir gazeteye ihtiyaç vardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.