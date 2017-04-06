Nisa Sûresi 105. âyetinin ebced değeri 16.4.2017 ediyormuş (!)

Prof.’un birisi, -İsmi lâzım değil,- terbiyesizce (bu tabir kendisinindir,) Yeni Asya’ya saldırmış: “Bir istihraç daha; kimin eseri bilmiyorum, ibret alalım” diyerek, “Ve lâ tekun lil hâinîne hasîmâ (hasîmen)./Onun için hainlerin savunucusu olma/yardakçısı olma.” (Nisa Sûresi) 105. âyetinin ebced değerini sosyal medyada paylaşmış ve aklınca, “Hayır”cıların hain olduğunu ima etmiş!

İlmin izzetini “yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyasetin ayakları altına atmış. Titrine yazık, fikrine yazık, kimliğine yazık!

Behey Prof. kafalı adam! “Kimin eseri bilmiyorum!” diyorsun; kaynağını bilmediğin bir nesneyi niye paylaşıyorsun? Fikrine ve zikrine yakışır, ama titrine, kalıbına, kimliğine yakıştı mı?

Haydi paylaşacaksın, ilmine yakışır bir dikkatle baksaydın ya; rakamı 2017 çıkarmak için “Lam elif’in 1 (bir) değerinde olan elifi” saymamış!

Buna göre, 2018 eder.

Noktalı Ha (Hı)’daki 1 (bir) değerindeki elif de atlanmış; “hasiima”daki 10 değerinde olan Ye tenvine gelmiyor, Ma ile bitiyor! Bu da nazara alınmamış. Zira o zaman hesap 2017 değil, 2028 olurdu!

İşte böyle bir vakıa ile karşı karşıyayız; ne olacak şimdi, şimdi ne olacak?

Farz edelim ki, “tenvin düşsün, elif sayılmasın” buna göre bütün hesaplamalar doğru!

O takdirde 16.4.2017’de “Hain!” kim olur, zalim kim olur?

Mahkemeye çıkarılmadan, savunma hakkı tanınmadan, suçu sabit olmadan, belge ve delile dayanmadan; ihbar ve iftiralarla on binlerce insanı peşinen suçlu kabul edip; eşinden, çoluk-çocuğundan, işinden, hürriyetinden, malından mahrum edip cezalandıranlar...

Sütten kesilmemiş bebeleri annelerinden koparan; yeni doğum yapan ve hamileleri hapse atanlar...

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm Sûresi, 6:164; İsrâ Sûresi, 17:15; Fâtır Sûresi, 35:18; Zümer Sûresi, 39:7.) âyeti hükmünün aksine suçsuz insanları sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz hapse atan, aylarca orada tutan ve mahkemeye bile çıkarmayanlar ne olur acaba?

Bu insanları sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz suçlu ilân edip, mallarına el koyup, hapislere atıp, işkence edenlerin durumu ne olur acaba?

İlm-i Cifir ve Ebced Üzerine...

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Ebced hesabı makbul ve umumî bir düstur

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İlm-i Cifir (Ebced)