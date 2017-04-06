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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Nisa Sûresi 105. âyetinin ebced değeri 16.4.2017 ediyormuş (!)

Ali FERŞADOĞLU
06 Nisan 2017, Perşembe 23:59
Prof.’un birisi, -İsmi lâzım değil,- terbiyesizce (bu tabir kendisinindir,) Yeni Asya’ya saldırmış: “Bir istihraç daha; kimin eseri bilmiyorum, ibret alalım” diyerek, “Ve lâ tekun lil hâinîne hasîmâ (hasîmen)./Onun için hainlerin savunucusu olma/yardakçısı olma.” (Nisa Sûresi) 105. âyetinin ebced değerini sosyal medyada paylaşmış ve aklınca, “Hayır”cıların hain olduğunu ima etmiş!

İlmin izzetini “yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyasetin ayakları altına atmış. Titrine yazık, fikrine yazık, kimliğine yazık!

Behey Prof. kafalı adam! “Kimin eseri bilmiyorum!” diyorsun; kaynağını bilmediğin bir nesneyi niye paylaşıyorsun? Fikrine ve zikrine yakışır, ama titrine, kalıbına, kimliğine yakıştı mı?

 Haydi paylaşacaksın, ilmine yakışır bir dikkatle baksaydın ya; rakamı 2017 çıkarmak için “Lam elif’in 1 (bir) değerinde olan elifi” saymamış!

Buna göre, 2018 eder.

Noktalı Ha (Hı)’daki 1 (bir) değerindeki elif de atlanmış; “hasiima”daki 10 değerinde olan Ye tenvine gelmiyor, Ma ile bitiyor! Bu da nazara alınmamış. Zira o zaman hesap 2017 değil, 2028 olurdu!

İşte böyle bir vakıa ile karşı karşıyayız; ne olacak şimdi, şimdi ne olacak?

Farz edelim ki, “tenvin düşsün, elif sayılmasın” buna göre bütün hesaplamalar doğru!

O takdirde 16.4.2017’de “Hain!” kim olur, zalim kim olur?

Mahkemeye çıkarılmadan, savunma hakkı tanınmadan, suçu sabit olmadan, belge ve delile dayanmadan; ihbar ve iftiralarla on binlerce insanı peşinen suçlu kabul edip; eşinden, çoluk-çocuğundan, işinden, hürriyetinden, malından mahrum edip cezalandıranlar...

Sütten kesilmemiş bebeleri annelerinden koparan; yeni doğum yapan ve hamileleri hapse atanlar...

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm Sûresi, 6:164; İsrâ Sûresi, 17:15; Fâtır Sûresi, 35:18; Zümer Sûresi, 39:7.) âyeti hükmünün aksine suçsuz insanları sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz hapse atan, aylarca orada tutan ve mahkemeye bile çıkarmayanlar ne olur acaba?

Bu insanları sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz suçlu ilân edip, mallarına el koyup, hapislere atıp, işkence edenlerin durumu ne olur acaba? 

İlm-i Cifir ve Ebced Üzerine...

Okumak için tıklayınız:

Ebced hesabı makbul ve umumî bir düstur

İlm-i cifir üzerine

İlm-i Cifir (Ebced)

Okunma Sayısı: 11633
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Yorumlar

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  • serman

    07.04.2017 10:45:02

    efkar ı siyasiyyesini akaid i diniyyeye karıştıranlar zemme müstehak olup dini siyasete alet etmenin vehametini göstermektedir.işte aşırılığın sonu batıla saplanıp kalmaktır.Nasıl olsa millet ebced cifir hesabından anlamaz.ne verirsek yutarlar denilmiş.lakin yanlış hesap bağdattan döner.

  • Ali Tam

    07.04.2017 00:27:54

    124 bin peygamberden kacina yalanci denildi, kaci katledildi, kaci memleketini terk etmek zorunda kaldi. Velilere... hasa deli dendi. Ahirzamandayiz elin agzi cuval degil ki büzesin... Zilzal Suresinin son iki ayeti var ya. Allah'a gelmis gecmis bütün hamdlerin birbirleriyle carpimi kadar hamdolsun ki bu iki ayet var ve hicbirsey hesabi görülmeden kalmayacak. Mahkeme-i Kübra da belli olacak kim nedir! Kurbanini Cemaatin okulunda okuyan ögrencilere bagislayani TERÖRIST ilan eden vicdansiz, alcak ve dessasin yüzüne tükürebilen tükürsün. Eskisehir'de hapishaneden savcinin masum cocugunu görüp gaddar savciya beddua etmeyen Üstad'in talebeleriyiz biz. Bize dogru oldugumuz ve hakikati haykirdigimiz icin ne zirvalarlarsa zirvalasinlar, bizim vicdanimiz bize dogru yapiyorsunuz diyor.

  • Suleyman

    06.04.2017 22:32:17

    Ali hocama teşekkür ediyorum çok güzel bir yazı olmuş ALLAH razı olsun

  • HAKİKAT

    06.04.2017 13:36:16

    Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez.)

  • Rüstem Garzanlı

    06.04.2017 10:18:01

    Bir mü’min, Kur’ân’ı, mukaddesatı ve inancı siyasete feda etmemelidir. Her kes fikrinde ve düşüncesinde serbesttir. Kendi adına haddini aşmadan konuşabilir. Yanlış teorilerle, keyfi suçlamalarla birileri karalamak zulümdür, hıyanettir. İftiradır, gıybettir. İslâm dininde en büyük günahlardandır. Risâle-i Nur cemaati mümtaz bir cemaattir, meslek ve meşrebindeki öncelik, imana hizmettir. Sıddıkyettin piri olan Hz. Ebubekir’in sadakati ile yaşamaktır. Hane “Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur” Mü’min mü’mine karşı muhabbetli olmalı, kusuru varsa rencide etmeden uyarmalıdır. Bugünlerde İhlâs ve Uhuvvet Risâlelerini çok çok…. okumak lâzımdır, diye düşünüyorum.

  • 672 KHKlı

    06.04.2017 09:06:35

    Kapıcılık için namuslu dürüst bir aileyi ariyorlarmış. Vardık konuştuk emin de oldular bizden. Fakat KHK belasında adım geçiyor diye kapıyı yüzümüze kapattılar. Eşini hüngür hüngür aglattilar. Bizi bu zillete dusurenler sebep olanların elleri kuruşun! Allah' ın Kahhar ismi şerifine havale ettim, ettik!

  • Kim Müslüman Kim aldanmakta!

    06.04.2017 06:59:14

    Sayın; Ali FERŞADOĞLU Rahmetullahi aleyh Üstadın gerçek talebesi olduğunuzu ahir zamanda ebced hesabınızla da ortaya koyan bir yazı. Ya ALLAH ALLAH demekten insan kendini alamıyor zuhur eden hadiseler karşısında. Ya RABBİM"iz Komşu Suriyede Bebeklerin ölmesi Türkiyede bebeklerin aç anne ve babasız olması bu gecelerin sabahı mahşere kalmasın Ya RABBİ! Vardır bu dünyada da bu gecelerin sabahı. Ey ALLAH"ım küfür kol gezmekte camiilerin bombalanmakta biz seyir etmiyoruz lakin ALLAH"ım sen de seyirci kalmazsın ya seriul hisap Ya Mucibet Daevat Ya Veliyyel Hasenet vel Mu'mimin ALLAH"ım ıslah eyle yapanları ALLAH"ım İslama ve müslümanlara merhamet eyle ve koru. amin

  • Mehmet Demir

    06.04.2017 06:34:35

    Allah razi olsun. Her sey aleni ortada.

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