Ölülerimizi kaybetmiyoruz, ebediyete uğurluyoruz!

Zaman zaman gazete ilânlarında, bazı mesajlarda şu ifadelere yer verilir:

“Biricik babamızı kaybettik, sevgili, melek annemizi kaybettik!..”

Hayır, hayır; mevtalarımızı kaybetmiyoruz, ebediyete uğurluyoruz!..

Mülk Sûresi’nin 2. âyetinde de “Ölüm mahlûktur ve bir nimet olarak” yaratıldığı anlatılmıyor mu?

Sabah ve akşam namazından sonra okunması çok faziletli olan “Lailahe illellahu vahdehu laşerike leh, lehulmülkü velehul hamdu yuhy-i ve yumit ve Hüve Hayyun la yemut, biyedihil hayr ve Huve ala küli şeyin kadir.”1 Ölümle ilgili ne müjdeler veriyor?

“Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.”2

Evet, ölülerimizi kaybetmiyoruz, sonsuz âleme uğurluyoruz!

“Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Siz fenâya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakikînin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan-ı Ezelînin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.”3

Dipnotlar: 1- Müsned, 4: 50, 5: 415;Mecmaü’z-Zevaid. 2- Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 220. 3- Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 223.)