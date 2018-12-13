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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Piyango kumardır ve millî değildir

Ali FERŞADOĞLU
13 Aralık 2018, Perşembe
Millî; milletle ilgili, millete özgü, millete has, demektir.

Piyango kumardır. Kumar millî falan değildir, ve olamaz! “Kumar millîdir!” demek, “Bu millet kumarbazdır!” demek değil midir?

Madem öyledir; neden “piyango kumarının” başına millî kelimesi yerleştirilmiş? Sebebine geçmeden önce, “piyangonun” hükmünü, çağımızın en büyük müçtehidi ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’den öğrenelim:

 “Dördüncü Söz’de denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına yirmi dört lirasından beş on lirayı veren ve yirmi dörtten birisini ebedî bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen halbuki dünyevî piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir; çünkü bin hissedar daha var-ve uhrevî mukadderat-ı beşer piyangosunda, hüsn-ü hâtimeye mazhar ehl-i iman için kazanç ihtimali binden dokuz yüz doksan dokuz olduğuna yüz yirmi dört bin enbiyanın ona dair ihbarını keşifle tasdik eden evliyadan ve asfiyadan had ve hesaba gelmez sâdık muhbirler haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin.”1

Demek ki, “piyango kumar” imiş. Öyle ise, “piyangoya” asla millî olamaz.

Olmadığına göre, eğitim millî değil, kumar millî değil, rakı millî değil, faiz de millî değil, vs. Peki, neden kumar gibi saçma-sapan şeylere millî adını takıyorlar?

Ahirzamanın en dehşetli Deccalizm/Süfyanizmin zaman diliminde herşeyi ters yüz edilmiştir. Bunun anlamı ne? “Zulüm, başına adâlet külâhını geçirmiş. Hıyanet, hamiyet libasını giymiş. Cihada, bağy ismi takılmış. Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele etmişler.”2

Despotik, tek-tipçi, ezberci, şahısların görüşlerine dayanan, gayr-i demokratik, hak ve hürriyetlerden mahrum ve üstelik saçma-sapan felsefik akımlardan Darvinizm gibi felsefik akımlara yer veren eğitim, yönetim vs. “millî” olabilir mi?

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 177. 2- Bediüzzaman, Asay-ı Musa, s. 456.

 

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