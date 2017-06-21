"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Ramazan ve Kadir’de Kur’ân harflerine ne kadar sevap ihsan edilir?

Ali FERŞADOĞLU
21 Haziran 2017, Çarşamba
Bayramlar gibi özel günlerde bol bol ihsanlar, ikramlar yapılır.

Padişahlar tahta geçtiklerinde “cülus-u humayun” namıyla özel bir ikramda bulunurlardı. 

İşte Kur’ân harflerine de “Ramazan ve Kadir Gecesi” gibi özel günlerde özel ve astronomik sevaplar ihsan edilir:

“Evet, nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında, belki her senede, ya cülûs-u hümayun namıyla veyahut başka bir şâşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde değil, belki hususî ihsânâtına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de, Ezel ve Ebed Sultanı olan on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâli, o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlişânı olan Kur’ân-ı Hakîmi, Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlâhî ve bir meşher-i Rabbânî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, mukteza-yı hikmettir.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 391.)

Bazen hususi günlerde işçi, memur vs., “özel ikramiyeler” verilir.

İşte, Ramazan-ı Şerif âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşvünemâ-i a’mâl için, bahardaki mâ-i Nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmigeçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir.” (Mektubat, s. 391.) Geçen senerde bir mısır koçanını saydık, 918 mısır tanesi çıktı. Bazen, iki ve üç koçan veren mısırlar var.

Demek ki, bir mısır tanesi ekiyorsunuz, 918, 1836 ve 2754 civarında mısır tanesi alınabiliyor. Şu halde, Ramazan-ı şerif mevsiminde, veya mübarek gecelerde, bilhassa leyl-e Kadr tarlasına bir Kur’ân harfi ekerseniz 30 bin sevap almak mümkündür!  

Kur’ân-ı Hakîmin herbir harfinin bir sevabı var; bir hasenedir. Fazl-ı İlâhîden, o harflerin sevabı sünbüllenir, bazan on tane verir, bazan yetmiş, bazan yedi yüz—Âyete’l-Kürsî harfleri gibi—, bazan bin beş yüz—Sûre-i İhlâsın harfleri gibi—, bazan on bin—Leyle-i Berat’ta okunan âyetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi—ve bazan otuz bin—meselâ, haşhaş tohumunun kesreti misilli, Leyle-i Kadir’de okunan âyetler gibi. Ve “O gece bin aya mukabil” işaretiyle, “Bir harfinin o gecede otuz bin sevabı olur” anlaşılır. İşte, Kur’ân-ı Hakîm, tezâuf-u sevabıyla beraber, elbette muvazeneye gelmez ve gelemiyor.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 312, (yeni tanzim, s. 555)

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    113. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakimden skandal cevap

    Av. Ersöz: Asıl mesele adil yargılanmak

    Bu hakkın kullanımı demokrasiyi canlı tutar

    “Darbe girişimi”ni araştırma raporu (1)

    Müslüman komşuma dokunma

    Hâkim amca artık yoruldum!

    Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz olacak

    Rota Yemekçilik çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz

    Dünya Meteoroloji Örgütünden rekor sıcak hava uyarısı

    Zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 ölü

    ABD Suriye'de İran'ın insansız hava aracını düşürdü

    ''Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum"

    "Kadir suresi, bizlere üç temel mesaj ile gelir"

    ''İspat edemezsem siyaseti bırakacağım''

    Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?

    AYM'den darbe sanığının bireysel başvurusu ile ilgili karar

    Baykal'dan 'adalet' yürüyüşü açıklaması

    Moldovalı Eujenia Petcu'nun Müslüman olma gerekçesi...

    Zehirlenen askerlerle ilgili yeni gelişme

    Alimler Peygamberlerin varisleridirler: Bediüzzaman ve Teravih namazı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hakimden skandal cevap
    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim amca artık yoruldum!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bozdağ’ın çağrısı
    Genel

    Sizleri görünce daha dik durdum!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yamuk adamların düzgün sözleri
    Cevher İLHAN

    “Darbe girişimi”ni araştırma raporu (1)
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin adaletle imtihanı
    Genel

    Av. Ersöz: Asıl mesele adil yargılanmak
    Süleyman KÖSMENE

    Bir ömürden hayırlı bir gece: Kadir Gecesi
    Genel

    ABD'den Katar açıklaması: "Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.