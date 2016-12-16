Ruhunu işletip bedenini inceltenler

Ruhumuzun enerji silüetini duygular belirler, inançlar taşır.

Ruhunu işletip bedenlerini inceltenler de zamanı ve mekânı aşabilir. Yarım nuranî, yarım maddî olan ve dünyaya 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan güneşin ışığı dünyaya sekiz dakikada geliyor. Ve bir anda nasıl birçok yerde bulunup, görünüp ışığı, ısısı, çekimi, yedi rengiyle ayrı ayrı icraatlarda bulunabiliyorsa, nuraniyet kazanmış olanlar da birçok yerde bulunup görünebilirler. Hz. Cabrail (as), hatta evliyadan ziyade nuraniyet kazanan ve “abdâl” denilen bir kısmı bir anda bir yerlerde görülüyormuş. Aynı zat, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş.1

Şu da yaşanan bir vakıadır: Bizim hayatımız, birçok ihtiyaç maddeleriyle bağlanmış, kayıtlanmış, sınırlanmış... İnsanî ihtiyaçlardan sıyrılmış Hazret-i Hızır ve İlyas’ın (as) hayatları bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerde bulunabilirler. Bizim gibi insanlık ihtiyaçlarıyla her zaman bağlı değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler, fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde (yalan ihtimali olmayan kişiler ve toplum tarafından bildirilen haberde), kalp gözü açık veli kişilerin Hazret-i Hızır’la maceraları, bu hayat tabakasını aydınlatıp ispat eder. Hatta evliyalık makamında bir makam vardır ki, “makam-ı Hızır” tabir edilir. O makama gelen bir veli, Hızır’dan ders alır ve Hızır’la görüşür. Fakat bazen o makam sahibi, yanlış olarak Hızır’ın kendisi zannedilir.2

Melek, güneş, bitki gibi bütün varlıkların özelliklerinin ruh ve bedenimizde potansiyel güç olarak yerleştirildiğini sık sık vurguladık. Tefekkür, riyazet, şükür, fikir, zikir ve devamlı maneviyatla meşgul olup maddeden uzaklaşarak manaya, ruha, melekût (metafizik, anti madde, gayb) âlemleriyle meşgul olursa onların hayatına yaklaşabilir. Yani bir anda, televizyondaki spiker gibi, milyonlarca yerde bulunabilir, görülebilir. Televizyondaki görüntü şuurlu olmadığı için; oralarda icraatlarda bulunamaz. Ama güneş ışınları her yeri kaplar, gittiği her yerde ışık, ısı verir. İnsan ruhu da, akıl ve şuur sahibi olduğu için gittiği yerlerde görür, anlar, idrak eder.

Gayet tabiî ki, akıl ve kalp başta olmak üzere, sair lâtifeyle hislerin zikir, şükür, fikir gibi manevî ve ruhî hakikatlerle işlettirilmesi, geliştirilmesi ve tekâmül ettirilmesi şartıyla...

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Sözler, s. 178. 2- Bediüzzaman, Mektubat, s. 11-