"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Rüya çeşitleri

Ali FERŞADOĞLU
04 Şubat 2017, Cumartesi
Rüyalarımız bazen aynen gördüğümüz gibi çıkar. Bazen bir ince perde altında çıkıyor. Bazen de kalınca bir perdeyle sarılıyor. Dolayısıyla tekdüze rüyalar görmeyiz.

Rüya, 

• Doğru (Rahmanî), 

• Şeytanî-nefsanî,

• Karmaşık olmak üzere üç kısma ayrılır. 

Bir hadiste de rüya, “Allah’tan bir müjde, nefsin konuşması ve şeytanın korkutması” diye üç kısımda mütalâa edilir. 

Duyduğumuz, gördüğümüz, düşündüğümüz her söz, her görüntü, her mesele, her olay zihnimizde iz bırakır, hatta “hafıza” denen arşivimize yerleştirilip kodlanır. Zamanla, o mesele veya onlara yakın mevzuların gündeme gelmesiyle bilgisayarın tuşuna, televizyonun düğmesine dokunulmuş gibi o filmler tekrar rüya ile ekrana gelir. 

İşte, mizacın sapmasından, hayal gücünün fazlalığıyla, şahsın hastalığına göre bir terkip/bir tasvir yapılır. Gündüz veya daha evvel, hatta bir-iki sene önce aynı saatte başına gelen heyecan verici hadiseleri hayalen hatırlar, değiştirip tasvir eder, başka bir şekil verir... 

“Fikrimiz neyse, zikrimiz de odur” misali, en çok neyi düşünür, ister ve yoğunlaşırsak onu veya benzeri rüyalar görürüz.

Diğer taraftan ses, görüntü, renk, desen ve olaylar Levh-i Mahfuz’un küçük örnekleri olan hava ve su moleküllerinde de mevcuttur. Saf, arı duru, ayna gibi kalbe sahip olanlar, rüya ile bu arşivlere girerler ve görürler. Zaman zaman, kalbimizin temizliği nispetinde bu İlâhî kütüphanelere rüyalarımızla gireriz. 

Sıradan insanlar da, evliya gibi, gaybî ve istikbale ait bazı meseleleri doğru rüyada görebilirler. Çünkü “rüya-yı sadıka” denen doğru rüya, uykuda velilik mertebesi gibidir. Zaten doğru rüya, “önsezinin fazla inkişafı/gelişmişi”dir.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Oscarlı Jolie mültecileri savundu

    Ahmet Türk tahliye edildi, işte ilk açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

    Mersin Şehir Hastanesi açıldı

    İlkokul öğrencisine icra geldi

    İran'dan Trump'a cevap

    Dolarda düşüş sürüyor, 3,70'in altını gördü

    Hain sanılmıştı, gerçek ortaya çıkınca aylar sonra şehitliğe taşındı

    Fenerbahçe'nin kupasını alan Trabzonspor'lu: Bize ait olanı aldım

    Kayseri'de tedavi gören asker şehit oldu

    Ortaköy saldırısıyla ilgili yeni gelişme

    Vefatının yıl dönümünde Ali Ulvi Kurucu'yu rahmetle yad ediyoruz

    Brooklyn'de cemaatle namaz kılındı

    Kurtulmuş: "Yeni yönetim sistemiyle'' terör örgütlerine diz çöktüreceğiz

    ABD, İsrail'in yerleşim politikasını eleştirdi

    Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

    Fransa'da müzeye girmeye çalışan kişiye ateş açıldı

    300 ekmek için çetin mücadele...

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Reformları destekledik, vazgeçilmesini eleştirdik
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan: İslâmdan Çıkma Antlaşması
    Cevher İLHAN

    “İlletli sistem…”
    Ahmet BATTAL

    Adaletin teorisi ve güncele tatbiki
    Mehmet KARA

    Kutuplaşmadan rahatsız olmamak!
    Faruk ÇAKIR

    Kötülere karşı insanî set
    M. Ali KAYA

    Cemaat zamanı ne demek?
    Süleyman KÖSMENE

    Fatiha Sûresi’nde cemaatle namaz emri
    Mehmet ÇETİN

    “Londra’da olmayan Çin’de olur” (mu?)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.