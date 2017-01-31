Rüyanın mahiyeti

Rüya nedir, nasıl oluşur? Rüya kaç kısımdır? “Yarı ölüm” olan uykuda nasıl görürüz? Rüyalarımız yol gösterici olabilir mi? Hayatımızı rüyalarımıza göre tanzim edebilir miyiz? İstihare nedir, rüyalarımızı biz mi yönlendiririz, istediğimiz rüyayı görebilir miyiz?

Rüya, hepimizin uyku anında yaşadığı bir olgudur. Birçoğumuz karmakarışık rüyalar görürken bazılarımız rüyalarımızda istikbale dair haber, bilgi ve sırlara ulaşır. Kimi zaman da saf kalpli kişiler rüya kanalıyla gaybî/metafizik âlemin derinliklerine dalabilir.

Rüyalar birkaç çeşittir. Bir kısım rüyalar rahmanî, bir kısmı ise karmaşık ve nefsanîdir. Bundan ötürüdür ki, isabetli tahlil ve tabir edilmeleri gerekir. Durum bu merkezde iken kimi hayatına rüyalarla yön verirken, kimisi de bazı gerçeklerin yakalanabileceğini kabul etmez. Birincileri ifrat, ikincileri tefrit ediyor. Halbuki güzel rüyalar görmek elimizde!

Ömrümüzün yaklaşık üçte biri uykuda geçtiği için rüyalar hayatımızda önemli bir yer tutar. Hemen her gece sık sık rüya görürüz. Fakat çoğunu hatırlamayız. Ancak şuuruna varalım veya varmayalım bizi olumlu veya olumsuz etkiler.

Rüyanın önemine binaendir ki,

• Kur’ân’da, Peygamberimizin (asm) gördüğü rüyanın hak olduğu;

• Allah’ın Hz. Yusuf’a (as) rüya tabiri öğrettiği;

• Hz. İbrahim’in (as) oğlu Hz. İsmail’in (as), Mısır hükümdarının gördükleri rüyalar, tabirleri ve sonuçları ile ilgili bilgiler verilir.

Bir hadiste de, peygamberliğin kırk altı parçasından birinin rüya olduğu belirtilir. Hz. Peygamber’e (asm) vahiy gelmeden önce rüya-yı sadıka ile peygamberliğe hazırlandığı, her gördüğü rüyanın doğru çıktığı, bilinen bir husustur. Şu halde rüyanın mahiyetini öğrenmek, kendimizi güzel rüyalara yönlendirmek önem arz eder.