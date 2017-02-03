Rüyanın tanımı

Ruh ve bedenen yorulur, dinlenmek için uyuruz.

Bu esnada duyu organlarıyla bazı uzuvlarımızın faaliyetleri durur; bir kısmı da rölantiye alınır. Fakat beynimiz, ruhumuz, uykuda da mütemadiyen çalışır. İşte bu faaliyet esnasında rüya görürüz. Rüyayı gören, ruhumuzdur; çünkü o uyumaz! Şuurlu olmasa, idrakine varmasak da geçmiş ve gelecek zamana uzanır, birtakım bilgilere ulaşırız.

• Rüya herkes için şu görünen maddî âlem içinde, metafizik/gayb dünyasına açılan bir pencere ve gayet güzel ve muhteşem Rabbanî sinemanın seyrangâhıdır.

• Görünen âlem içinde gayb/madde ötesi âleme bakan ve ona açılan bir penceredir.

• Ruh/beynin uykudaki bir fonksiyonu, önsezinin gelişmiş bir türü, misal âleminin (fizik âleminin fotoğraf, şekil, kalıpların manevî klişesi, simetrisi) gölgesidir.

• Doğrudan doğruya, insânın mahiyetindeki, “lâtife-i Rabbanîye” denilen kalbin, İlâhî terbiyenin altında bulunan ulvî, yüce duygu ve hislerin; bu maddî, görüntü âlemiyle bağlanan ve o âlemde dolaşan duyguların kapanıp durmasıyla madde ötesi, metafizik, ruhlar, misal âlemlerine karşı bir ilgi bulması, bir kanal açmasıdır.

• Rüya âlemi, hareket kabiliyeti kısıtlı, kayıtlı-bağlı insanlar için serbest bir saha, bir meydan iken, sonsuzluğa mazhar olan, açılan geçmiş gelecek ve şimdiki zaman hükmünden bir çeşit seyir yeridir.

• Hayat imtihanı altında ezilen ve sıkıntı çeken ruh sahiplerinin istirahatgâhıdır.

• Herkes için gayet güzel ve muhteşem Rabbanî bir sinemanın seyrangâhıdır. Saf kalpli sıradan insanlar için dahi bir tür velâyete (evliyalığa) mazhariyettir.

İşte, rüya kanalı ile vukua gelmeye hazırlanan hadiselere (gece dürbünü rüya ile) bakarız. Bazen hayal (işe karışır), suret elbiseleri giydirir.