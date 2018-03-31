"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Sefih medeniyet dünya barışını bombalıyor! -2-

Ali FERŞADOĞLU
31 Mart 2018, Cumartesi 00:04
Felsefenin, gruplar/cemaatlerarası bağı, menfi/olumsuz milliyet (ırkî, soy, sop vs.) kabul eder.

Bu kibirlenmeyi, böbürlenmeyi, çatışmayı, didişmeyi, ötekileştirmeyi, düşmanlığı, nefreti, öfkeyi körükler. Ve biribirini yutmakla beslenmeyi getirir. Bu, sosyal hayatı tar u mar eder.

Bediüzzaman, İslâm milliyet anlayışının cihanşümul boyutlarını ortaya koyarak bütün insanları, hatta bütün varlıkları “yaratılışta kardeşler” olarak tanımlar. İslâmiyet; kitleler, insanlar arası bağı, “milliyet” yerine “dinî, vatânî ve sınıfî” kabul eder.

Yani, aynı dinde olanlar kardeştir.

Aynı dinde olmayıp aynı “vatan”da yaşıyorlarsa “vatandaşlıkta kardeştir.”

Aynı devletin vatandaşları değillerse; “ilim, san’at, ticaret” gibi sınıf bağları vardır.

Bu ise, “boğuşmayı, ötekileştirmeyi, çatışmayı, horlamayı” değil, sevgiyi, hakperestliği, adaleti, yardımlaşmayı, dayanışmayı, kaynaşmayı, dostluğu, hoşgörüyü getirir. (Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 122.) bağları kabul eder. Yani, aynı dinde olanların “din kardeşliği” onları birbirine muhabbet bağlar, yardımlaşma ve dayanışmaya yönlendirir.

Kur’ân medeniyetinin milliyet anlayışı, ötekileştirmez, ayırıcı değil, birleştiricidir ve masum, mazlûm bütün  insanlığı kucaklar.

Müslümanlar hem kendi aralarındaki münâsebet, hem de gayrimüslimler veya diğer insanlarla olan ilişkileri, “vatandaşlık ve sınıf kardeşliği” çerçevesinde cereyan eder.

İslâmın kelime anlama, barıştır, emniyettir, selâmette ve her türlü olumsuzluktan emin olmaktır. Dolayısıyla dahili ve milletler arası ilişkilerde aslolan barıştır.

- Çekici ve sihirleyici hizmeti, “hevâ ve hevesi harekete geçirmek, kötü ar- zuları tatmin etmek ve kolaylaştırmak”tır. Zevkolikliği körükleyen bu anlayış, alkol, uyuşturucu, ku- mar, fuhuş, zina ve sair gayr-i ahlâkî bütün kötü alışkanlıkların kaynağı olduğu sanayi ve teknolojisi yüksek seviyede olan toplumlarda ap- açık görülmektedir.

İşte bugünün medeniyeti (Batı medeniyetinin güdümündedir) “Kurtlaşmış bir ağaç” çökerek yerini İslâm medeniyeti alacaktır.” (Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Şâmiye, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s.  43.)

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz’

    Dış borçlar milli gelirin yarısını aştı

    Ön yargılardan kurtulalım

    BMGK "acil toplanma" kararı aldı

    Metiner’den itiraf

    Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok

    'İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz'

    Gazze'nin duyulmayan feryadı: Şehit sayısı 15'e yükseldi

    Aralarında Kavurmacı ve Güllü de var: 86 sanıklı davada ara karar!

    Gökçeada'da tepki çeken proje geri çekildi

    Batı Şeria’daki gösterilerde 55 kişi yaralandı

    Türkiye'den İsrail'in orantısız güç kullanımına kınama

    Suudi Arabistan'dan: İran'la 10-15 yıl içinde savaşabiliriz!

    'Üniversitelerde terörize faaliyetler önlenmeli'

    Cemaatle namaz kılan erleri silahla tehdit iddiasına hapis

    İsrail, Gazze sınırında 4 Filistiliyi öldürdü

    'Fransa Suriye'ye asker göndermeyecek'

    İsrail'de ''yolsuzluk'' tartışmaları: Olmert'ten Netanyahu'ya istifa çağrısı

    1.6 milyon öğrencinin sınav sonuçları iptal edildi

    ABD mahkemesinden önemli 'kanser uyarısı' kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ön yargılardan kurtulalım
    Mağdur Kürsüsü

    Aynı saniyede, aynı telefona 5 arama gelir mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Varna’ya
    Ahmet BATTAL

    Terör örgütü üyeliğinde kastın ispatı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk OHAL’den günümüze
    Risale-i Nur'dan

    Zalime zillet gösterme, mazlûmu zelil etme
    Genel

    Dış borçlar milli gelirin yarısını aştı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    Alâkasız hadiseleri bahane etmek
    Süleyman KÖSMENE

    Hakikat Nurları nazlıdır; her akla gelmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.