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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

“Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine”

Ali FERŞADOĞLU
09 Haziran 2017, Cuma
Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakikî bir vazaife-i insaniyedir.”1 “Muhakkak ki Allah takvaya sarılanlar, sakınanlar ve iyilik edenlerle beraberdir”2

 “Eğer siz, yasak edildiğiniz günahların büyüklerinden sakınırsanız, biz de diğer günahlarınızı örteriz.”3

 1. Mâden: Bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebâtın, her ağacın tesbihâtından, güzel bir niyet ile, bir hisse alıyorsun.

2. Mâden: Hem, bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese-hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun-sana bir sadaka hükmüne geçer; fakat o şart ile ki, sen, Rezzâk-ı Hakikî nâmına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve O’nun malını O’nun mahlûkatına veren bir tevzîât memuru nazarıyla kendine baksan.”4

 “Bir Müslüman ağaç diker de, bunun meyvesinden insan, ehil veya vahşî hayvan veya kuş yiyecek olsa, yenen şey onun için bir sadaka hükmüne geçer. Her kim ne eksiltirse bu, kendisi için Kıyamete kadar sadaka olur.”5

 Gel, bugün Nevruz-u Sultanîdir. Bir tebeddülât olacak, acîb işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahrâya gidip bir seyran ederiz

 Bak, bir sihir var; o binâlar birden harab oldular, başka bir şekil aldı. 

 Bak, bir mu’cize var; o harab olan binâlar birden burada yapıldı. Âdetâ, bu hâlî bir çöl, bir medenî şehir oldu. Bak, sinema perdeleri gibi her saat başka bir âlem gösterir, başka bir şekil alır.”6

 “Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O herşeye hakkıyla kàdirdir.”7

 “Hem anlarsın ki, insan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki, bütün amellerinin sûretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir.”8

Dipnotlar:  

1- Bediüzzaman, Sözler, s. 28.

2- Nahl Sûresi 128.

3- Nisâ Sûresi, 31.

4- Bediüzzaman, Sözler, s. 246. 

5- Buhari, Hars ve’l-Müzaraa, 1; Müslim, Müsakat: 7, 8.

6- Bediüzzaman, Sözler, 180.

7- Rûm Sûresi, 50.

8- Sözler, 10. Söz, Bediüzzaman, Sözler, 75. 135 Kıyame Sûresi, 36.

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