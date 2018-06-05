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5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Siyaset labirentlerinde kaybolan vaatler

Ali FERŞADOĞLU
05 Haziran 2018, Salı
MNP-MSP-RP-FP çizgisi, yani Milli Görüş; “Şeriatı getireceğim!”, dedi; getiremedi, “Adil düzeni kuracağım!” dedi; kuramadı. Ondan vaz geçenler bu sefer büyük bir ümitle AKP’ye yöneldi.

2002’de AKP; neler vaat ederek iktidara geldi?

-Baştan ayağa yasaklarla dolu darbeler Anayasasını değiştirip, devlet-millet kaynaşmasını sağlayan sivil bir yeni anayasa yapacağım,

-3 Y formülünü gerçekleştireceğim: Yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları kaldıracağım.

-Ülkemizi hak, hürriyet ve medeniyet projesi olan AB’ne sokacağım, (Ki, AB, ‘Birinci Avrupa’dır.)

-Gençlerimizin beynini yıkan tek tipçi, ezberci, faizci, eyyamcı bir insan yetiştiren eğitim sistemini değiştireceğim. Altı bakan geldi, altısı da sistem bozuk, değiştiriyoruz!” hiçbiri değiştiremedi.

-Ekonomiyi düzeltip âdil gelir dağılımını sağlayacağım. Yolsuzluk, yoksulluk, hırsızlık, rüşvetleri önleyeceğim.

-Televizyon kanallarını düzeltmek, milletin ahlaki yapısına göre yayın yapmalarını sağlayacağım,

-Dindar bir nesil yetiştireceğim…

İşte durum ortada, sistem ortada, anayasa ortada, gençlik ortada, işsizlik ortada, terör ortada, savaş ortada, OHAL ortada, AB meselesi ortada!

AKP’nin her seçim beyannamesine bakın, vaatlerine bakın ve yaptıklarına bakınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahdim olsun ki yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. Ahdim olsun ki, faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” dedi. (06 Mayıs 2018.)

Ve bu konuşmadaki en çarpıcı tarafı, bütün bunları gerçekleştiremediğinin de itirafı oldu.

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