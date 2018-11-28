"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Siyaset ve idarede ölçü dindarlık değil; bilgi ve maharettir

Ali FERŞADOĞLU
28 Kasım 2018, Çarşamba
Zaman zaman “dindar, namazlı, niyazlı yöneticil olsun da ne olursa olsun!” anlayışının sergilendiğini, seslendirildiğini, sosyal medyada paylaşımlar yapıldığını duyar ve görürsünüz.

Bunlar, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye hakikatlerinden bîhaber, dini bilgisi duyduklarından, gelenek ve göreneklerinden ibaret olan kültür seviyesi düşük kişilerin hezeyanlarıdır.  

Kur’ân ve hadis, işi, emaneti, yönetimi, siyaseti “dindara, hanımı başörtülüye, namazlı, niyazlıya” değil, “ehline, uzmanına, ilgilisine, san’atkârına” verilmesini emreder. 

Şöyle ki: Kur’ân’da mealen şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin ve emaneti, işi ehline (uzmanına, lâyık olana) verin.” 1

Siyasette, yönetimde “dindarları, başörtülüleri” tercih edenlere sorunuz; neden şoförünü, kaptan pilotunu, mühendisini imam, hafız, müftü ve hocalardan seçmiyorsunuz?

O halde, “siyasette, idarede/yönetimde” evvelâ dindarlığın aranması, Müslümanlara kurulmuş bir tuzaktır, pompalanmış yanlış bir anlayıştır.

İşin, yönetimin, san’atın ehline verilmesi gerektiğini emreden âyeti bir yönüyle şöyle tefsir eder Peygamberimiz (asm):

“Kişinin namazına, orucuna bakmayın; konuştuğunda, doğru konuşup konuşmadığına, kendisine emniyet edildiğinde, güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına; dünya kendisine güldüğünde, takvayı elden bırakıp bırakmadığına (menfaat anındaki tavrına) bakıp öyle değerlendirin.” 2

Aynı eserde geçen bir başka hadis-i şerif de bu meseleyi çok daha çarpıcı bir şekilde ortaya koyar:

“Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Dileyen oruç tutar, dileyen namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz.” 3

Demek ki, her meselede olduğu gibi, siyasette, yönetimde de “dindarlığı” değil, “san’at ve mahareti” tercih edeceğiz. İş ve san’atta “dindarlıkla-san’at ve mahareti” biribirine karıştırmayacağız.  

Kur’ân ve Hadise dayanan Bediüzzaman; öncelikle aranması gereken şey, doğruluk/dürüstlük, maharet, san’at, bilgililik olduğunu şu veciz cümleleriyle nazara verir:

“Sual: Bazı nâs (insanlar), senin gibi mânâ vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a’mâl ve etvârı (amel, faaliyet ve tavırları) pis tefsir ediliyor. Zira bazı Ramazan’ı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle, Allah’ın emrinde hıyanet eden, nasıl millete sadâkat edecektir?

“Cevap: Evet, neam, hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa (İslâmî faziletle süslenmezse), ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve san’at başka olduğu için, fâsık (günahkâr) bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir. San’atta maharet ise müreccahtır (tercih edilir).” 4

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin içtimaî/sosyal, ölçü, prensip ve stratejilerini en büyük bir âlim, en büyük bir mütefekkir, en büyük bir müçtehid, en büyük bir müceddid olan Bediüzzaman Said Nursî ortaya koyacaktır; sıradan âlimler, sıradan yazarlar değil!

Dipnotlar:   

1- Nisâ Sûresi, 58.  2- Kenzul-Ummal, h. No: 8435. 3- Age, hadis No: 8436. 4- Münâzarât, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 56.

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    📷

    Tahir Paşa Camii kütüphanesiyle örnek

    7 Ukrayna askeri Rusya tarafından tutuklandı

    67 bin çiftçi elektrik borçlusu

    Fosforlu boyalarla Kur’an ayetleri

    MGK toplantısı 5 saat sürdü: MGK bildirisinden önemli mesajlar...

    Soğan üreticileri rahatsız

    Hukuktan uzaklaştık

    Öğretmenler yıllardır mağdur

    Batman'dan acı haber geldi: 1 polis memuru şehit oldu

    ‘Sofradan 44 ekmek eksildi’

    Yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

    Kiralar esnafın belini büküyor

    ABD, YPG ile gözleyecek

    'İstanbul'daki anlaşma İdlib'de kötü sonuçları engelledi'

    Türkiye, Sancaktepe şehitlerini ebediyete uğurladı

    Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

    Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor: 1 çocuk yaralı

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villa kaçak çıktı

    TESK Genel Başkanı: Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    Faruk ÇAKIR

    Üç güzel haber
    Genel

    Yüzyılın iftirasını reddediyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuzey Suriye’de yine neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Husûmet tohumlarına fırsat vermeyelim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset ve idarede ölçü dindarlık değil; bilgi ve maharettir
    Sebahattin YAŞAR

    Ellerinizi en son ne zaman yıkadınız?
    Raşit YÜCEL

    Öğretmenim…
    Rifat OKYAY

    Çocukluk özentisinde saygı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.