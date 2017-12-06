Son 15 yılın millete maliyeti

Toplumun en küçük birimi olan aileden büyük şirket ve holdinglere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren bir kavram olan muhasebe, “hesap tutma” anlamındadır.

Muhasebenin, genel muhasebe ve maliyet muhasebe gibi çeşitleri olduğu gibi, insanların kendisini ilgilendiren bir de “Nefis muhasebesi” vardır. İnsan sık sık bu nefis muhasebesini de yapmak zorundadır.

Peki, hayatımızın son bir, son 5, son 10 ve son 15 yılının muhasebesini yaptığımız zaman, neler görüyoruz?

● 2002’den günümüze “siyasî, maddî-manevî ne ürettiğimizin” muhasebesini yapıp, kendimize yeniden çekidüzen vermemiz gerektiğini görüyoruz. Gelirimiz ne, giderlerimiz nedir? Ne kazandık, ne kaybettik? Ferd, aile, toplum olarak nerede idik, şimdi neredeyiz? gibi suallerin cevabını bulmak zorundayız.

● Dünyevileşiyor muyuz, uhrevileşiyor muyuz?

● Okuma oranımız nedir? Resmî eğitimden bahsetmiyoruz; onun döküldüğünü ve hiçbir iyileştirme yapılmadığını görüyor ve biliyoruz.

● Kur’ân’ın “İkra/Oku” emrinden ve tefekkürden bahsediyoruz…

Taze bilgi: “Türkiye kitap okuma oranında dünyada 86. sırada. (UNESCO/TÜYAP, 36. Uluslar arası Kitap Fuarı/6 Kasım 2017)

● İlmî ve teknolojik üretimin muhasebesini yapmalıyız! 15 sene sonra beş büyükler bir araya geliyor ve yüzde yüz Türk arabası icat edecekmiş! Motor, makine, elektronik, elektrik aksamı vesaire zaten bizim icadımız değil ki, yüzde yüz Türk olsun!

Haydi otomobilde yüzde yüz bir otomobil yaptık! Otobüs, kamyon vs de yüzde yüz olacak mı? Motor sanayii, kimya sanayii, makine sanayiinde yüzde yüz nereye geldik?

● İbadetlerimizi ifa ettik mi? Zikir, fikir, şükürde neredeyiz?

● Tesettür ne âlemde? Üstü kaval, altı Şişhane!

● Zekâtlarımızı tam verdik, faizden kaçındık mı? Yoksa ihtiyaç ve tüketici kredisi kamuflesi altında boğazımıza kadar faize mi battık!

● Madde bağımlılığı 6 yılda 17 kat niye arttı?

● Ya resmî daireler, belediyelerde dönen rüşvetlerle nereye!..

● Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmada aldığımız mesafe nedir? İlerledik mi, geriledik mi?

● Anayasa, kanunlar, devlet organlarının işleyişi, vatandaşın, emeklinin durumunda bir düzelme var mı?

