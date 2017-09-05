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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Sonsuz kere Allahuekber!

Ali FERŞADOĞLU
05 Eylül 2017, Salı
Sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah’ın, “Her yerde hazır-nazır olması, zamandan ve mekânda münezzeh, yani hiçbir mekânda bulunmaması” ne demektir?

Bu hakikati aklımıza yakınlaştırabilmek için önce şu soru ile başlayalım:

Serçe parmağımızın ucu kadar olan şeffaf cam misketin vücudumuza göre büyüklüğü nedir?

Apartmanımıza göre büyüklüğü nedir?

Sokağımıza göre büyüklüğü nedir?

Mahallemize göre büyüklüğü nedir?

Köyümüze göre büyüklüğü nedir?

Şehrimize göre büyüklüğü nedir?

Bölgemize göre büyüklüğü nedir?

Ülkemize göre büyüklüğü nedir?

Dünyaya göre büyüklüğü nedir?

Güneş sistemine göre nedir?

İçinde 200 ile 400 milyar yıldızın bulunduğu ve en yaşlısının 13.2 milyar ışık yılında olduğu tahmin edilen Samanyolu Galaksisine göre büyüklüğü nedir? (Ki, son ölçümlere göre içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi diskinin uçtan uca 150 bin ışık yılı genişliğinde olduğu tesbit edilmiş.)

Ve şeffaf cam misket kâinata göre büyüklüğü nedir? (Kâinatta ne kadar samanyolu galaksisi var, sorusunun kesin bir cevabı bulunmamakla beraber, bilim insanları genellikle 300 ila 500 milyar arasında rakam belirtmektedirler. Ancak bu rakamları belirten bilim adamları tahminlerini Samanyolu gibi büyük sayılabilecek galaksiler üzerinden yapmaktadır. Eğer bu rakamların üzerine “cüce galaksi” olarak adlandırılan galaksilerin de sayısını eklersek, yaklaşık 6-8 trilyon arası galaksi rakamına ulaşılabileceğimiz öngörülüyor!

Allahuekber! Sonsuz kere Allahuekber!..

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