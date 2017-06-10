Sonsuz terbiye ve bilgi kaynağı: Vahiy

Bilgi malzemesini beş duyumuzla toplar, beş temel iç duyguyla da sentezleriz.

Duyu, duygu ve lâtifelerimizi ise çeşitli yollardan besleriz. Temelde iki bilgi kaynağımız var:

Akıl,

Vahiy.

Akıl/felsefe, kendi çabasıyla gitmek ister. Halbuki göz ışık olmaksızın göremediği gibi, akıl da vahiy güneşi olmaksızın gerçeği tam olarak göremez. Dolayısıyla, insan aklı/dimağının ilim denizinden aldığı bilgi iki türlüdür:

1- Çalışma ve gayretle elde edilen kesbî bilgi, ilim. Bu çeşit bilgi ve ilim, Allah’ın tabiata koyduğu “kevnî/yaratılmış/ âlem” çerçevesindeki kanunları inceleyerek ve çaba sarf ederek elde edilir.

Bu bilginin diğer adı “tahkikî ilim”dir ve üç merhaledir:

• “İlmel-yakin” (ilim seviyesinde kesin bilgi): Bir meseleyi ve nesneyi ilimle bilmek. Meselâ deniz hakkında coğrafya ve haritalardan bilgi sahibi olma, bilme, öğrenme gibi...

• “Aynel-yakin” (müşahede-gözlem seviyesinde kesin bilgi): Gözleme, müşahedeye dayalı ilim... Denizi bizzat gözlemleyerek elde edilen bilgi...

• “Hakkal-yakin” (tecrübe, kalp-sezgi, vicdan ve yaşama seviyesinde kesin bilgi): Bizzat denizin içine girerek, suyuyla temas ederek ve suyun özellikleriyle hemhal olarak kazanılan ilim.

2- İnsan çabası dışında vahiy ve ilham yoluyla verilen, hibe edilen vehbî ilim: Gayb âleminin hakikatleriyle en sağlıklı irtibatı ve bilgi alış verişini sağlayan unsurların başında vahiy gelir. Vahiy, gaybî ilimdir. Cebrail (as) vasıtasıyla, kelam sıfatından gelen vahiy yalnızca peygamberlere yapılır.

Kelime mânâsı, “işaret, telkin, ilham, söz ilka etmek, yazı yazmak, elçi göndermek, gizli söz söylemek” olan vahiy, Allah tarafından geldiğine kesin bir bilgi ve tatmin olunan, vasıtalı veya vasıtasız olarak kişinin ruhunda (kalbinde) bulduğu bir ilimdir. Diğer bir ifadeyle, Yaratıcı’nın, seçtiği elçilerine indirdiği haberdir.

Vehbî, gaybî ilmin “vahiy, ilham” gibi türleri vardır. İlham anlamında vahiy, herkes, hatta diğer varlıklara, hayvanlara da ilham edilir. Kur’ân’da arıya vahy (ilham) edildiği anlatılır. Doğru rüyalar da, ilham yoluyla gayb âlemine açılan pencereler, kanallardır.