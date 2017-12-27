Su savaşları abdestle kazanılır!

Tarih, 4500 yıl önce, iki Sümer şehir devleti arasında tarım sulama paylaşımında çıkmış olan “Su Savaşları”ndan söz eder. Çağdaş su savaşları çoktan başladı bile!

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusunun yüzde 66’sı su sıkıntısı çekecek. Küresel ısınmanın artması ve kullanılabilir suların hızla tüketilip israf edilmesi su savaşlarını daha da tetikleyip şiddetlendirebilir!

20. Yüzyılda Nil, Ürdün, Ganj ve Parana Irmakları, komşu ülkelerin çekişmesine şahit oldu. İsrail’in, Filistin’i işgali ve zulmü, su havzası Golan Tepelerini kontrol etmek istemesindendir. Doğu, Güneydoğu Anadolu’daki PKK terörünün ucu GAP’a dayanır.

Müslümanlar, su savaşlarını abdestle kazanabilir! Ve insanlığa muhteşem bir iktisat dersi verebilir. Nasıl?

Şadırvanda abdest için suyu şarıl şarıl akıtan bir kardeşimize Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in (ra) çocukluk taktiğini uygulamayabiliriz: “Hayrını gör muhterem; geçende bir kardeşimiz bir âzasını yıkayıp diğerine geçene kadar musluğu kapatıyor, su israf etmiyordu. Nasıl bir hassasiyet, ne güzel bir iktisat değil mi!”

“Doğru be, ama, kim uyguluyor ki!”

“Biz uygulamaya çalışalım; hem kazanır, hem kazandırırız!”

Ortalama 25.000 damla bir litre eder. Abdestin en hızlısı bir dakikada alındığını düşününüz. İsrafta ve ara boşluklarda en az 1 litre su boşa gidiyor. Günde beş sefer alındığı-bazen tek abdetle iki vakit kılındığı da olabilir-hesap edilirse, günde ortalama 2.5 litre su israf ediliyor. Bir ayda, 150 litre.

2002 yılında yapılan bir araştırmada, günde 5 vakit devamlı namaz kılanların oranı, yüzde 42 idi. (2010 yılında bu rakam yüzde 18’e, imam-hatiplerde yüzde 11’e düşmüştü. Bayağı abdestten gelen su israfında azalma olmuştur!..) Eski hesap üzerine 80 milyon nüfusun yüzde 42’sinin namaz kıldığını düşünürsek; 33 milyon 600 bin kişi eder. Bir kişi iktisatlı abdest alsa, ayda 150 litreyi kurtarır. Bu da 5.490.000.000 (beş milyar 490 milyon) litre eder. 5.490.000.000’ı 12 ay ile çarpsak, bir senede 65.880.000.000 litre su israf edilecektir! Dünyevî cezası peşin! Uhrevisi ayrı bir mesele…

Su savaşlarını, Peygamber Efendimizin (asm) şu tavsiyesi ile de önleyebiliriz: Abdest almakta olan Sa’d uğradı, O’na (asm), ‘Bu israf nedir?’ diye sordu. Sa’d de, ‘Abdestte de israf olur mu?’ dediğinde, ‘Evet, hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsan bile...” (İbn-i Mace, Taharet, 48.)

