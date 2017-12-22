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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Tesbitleriniz doğru fakat...

Ali FERŞADOĞLU
22 Aralık 2017, Cuma
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, 50 yaşında olduğunu belirterek “Ülkemde hiç bu kadar ayrışmayı görmedim. Ülke karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda” dedi.

Türkiye’nin ‘milli değerlerinin çok olmadığını’ savunan Koç, şöyle devam etti:

“Yani hangi kesimden gelirseniz gelin altına imza atabileceğimiz değerlerimiz ne yazık ki az. Ne gibi değerlerden bahsediyorum: Türkiye’nin yazılım konusunda ilk 10 ülkeden biri olması veya dünyada sahilleri denizleri en güzel ülke olması, kişi başına düşen ağaç sayısı, 2023 hedefleri gibi dünyanın en önemli ekonomisinden biri olmak gibi hedeflerimiz çok az. Dolayısıyla bizi ayrıştırmak çok kolay.”

Evet, tesbitleriniz çok doğru,  doğruya doğru demek ve gerekli dersleri çıkarmak vazifemiz.

Ama bir doğru daha var: Ülkeyi karpuz gibi bölen, patates gibi doğrayan, kıyma gibi kıyım, kıyım kıyan;

-Baştan ayağa yasaklarla dolu anayasadır,

-Çarpık kanunlar ve çarpık devlet yapılanmasıdır

-OHAL’dir,

-Zulümler, haksızlıklar, adaletsizliklerdir.

-Hak ve hürriyetlerin olmayışıdır.

-Demokrasinin (meşveretin, ortak aklın, şeffaflığın ve sorgulamanın) olmamasıdır.

-Adil olmayan gelir dağılımıdır.

Ve siz bu olumsuzlukların ortadan kalkması için gücünüz, aklınız, bu toplumdan kazandığınız servetiniz nisbetinde çalışma yapmamanızdır.

Kendinize sormanız gerekmez mi?

“Ülkenin karpuz gibi ikiye bölünmesinde benim payım var mıdır? Bölünmenin olmaması için ne yapıyorum, ne yapmalayım?”

Bunun yanında şunu da teslim ediyor ve söylüyoruz: Bunları yapmıyorsunuz diye, tesbit ettiğiniz doğruyu, söylediğiniz güzel sözü inkâr etmiyoruz, etmeyiz, edemeyiz!

Yanlışları tesbit etmek yetmiyor, bunların düzeltilmesi için biz neler yapıyoruz, ona bakmak lâzım. Herkes  kendi gücüne ve konumuna göre bir şeyler yaparsa, bölünme sonar erer, bölünmüşlük ortadan kalkar. 

Dipnotlar: 1- Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 75.

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