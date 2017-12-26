Tesettür, cübbe-sarık ve takke -2

İslamiyette tek tip giyinme modeli yoktur. Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’de tesettürün temel sınırları çizilir; hammaddesi, şekil ve rengi fıtrata, bölgeye, iklime, toplumun kültür yapısına, yani, örfe bırakılır.

İslam’da tek düşünce, tek mezhep, tek kalıp olmadığı gibi giyim-kuşamda da tek tiplilik yoktur.

Aslında cübbe-sarık sünneti daha ziyade ehl-i tarik tarafından ihya edilir ve onlara has bir alem olmuş gibidir. Nur talebeleri, toplumun geneli gibi giyinirler. Bu da da Nur Hareketinin cihanşumül ve kapsayıcı olduğununbir başka göstergesi sayılabilir.

Bu hususlardaki Sünneti ihya meselesine gelince; Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Bazılarının ifa etmesiyle diğerlerinin üzerinden mesuliyet düşer. Hiç kimse Cenaze namazı kılmaz, İtikafa girmez, cübbe-sarık sarmazsa herkes mesul olur. Bir beldede, birkaç kişi sarık sarmakla, diğerlerini sorumluluktan kurtarır. “Sünnet-i ayn, Sünnet-i kifaye” gibi düşünülebilir.

Takke, sarık ve cübbe meselesine bu zaviyeden bakarsak, Bediüzzaman için mecburidir, farz derecesindedir. Mahkemelerde bile “Bu sarık bu başla çıkar!” demesinin sırrı, hikmeti ve şapkaya karşı verdiği amansız mücadele bunun bariz göstergesidir.

Ama, talebeleri için böyle bir mecburiyeti koymadığını söyleyebiliriz. Bunun delili Üstadın Tarihçe-i Hayatı ve bizzat ona hizmet edenlerin giyim-kuşamlarıdır. Kendisinin de onlarla olduğu mahkeme çıkışı fotoğrafta talebelerinin bazıları kravatlı, bazılarının gayet şık bir kıyafet giyinmiş oldukları görülüyor.

Nur talebelerinin dış giyisi alameti sarık ve cübbe değildir. Yalnız namazda imam cübbe giyer, sarık sarar, diğerleri de takke takar. Allah rahmet eylesin M. Emin Birinci ağabey, takke üzerine adeta mecburi gibi tahşidat yaparmış. Sonradan Müslüman olan ve uzun yıllar Yeni Asya’nın foto muhabirliğini yapan Zafer Ali, “Ben anlamıyorum, Allah takkesiz namaza müsaade ediyor, Mehmed Birinci ağabey etmiyor!” derdi.

Bir zamanlar Müslüm Gündüz denen şarlatan ve çoğu emekli assubaylardan uzun saçlı, sakallı ekibi, güya Bediüzzaman’ın talebesi, güya Nurcu olarak ellerine sopaları almış, cübbe-sarık sokaklarda şovlar yapıyorlardı. Yeni Asya’nın yayınları sayesinde onların 28 Şubat postmodern darbesinin bir projesi ve ürünü olduklarını ispat ederek, o oyunu boşa çıkarmıştı.

