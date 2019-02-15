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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Tevekkülün insana kazandırdıkları

Ali FERŞADOĞLU
15 Şubat 2019, Cuma
Kâinattaki düzen, kanunlar ve hikmet sebeplere sarılmayı gerektirir.

Şu halde tevekkül, Allah’a imân derecesine göre kuvvet kazanır. Kadere imân, tevekkül neticesidir. Tevekkül ve tembellik arasında ince bir perde vardır. Onu iyi tahlil etmek gerekir. 

Şöyle özetlenmiştir: Tertib-i mukaddematta tevfiz tembelliktir; terettüb-ü neticede tevekküldür. 1 Yani, bir şeyi tertip etmeye başlamadan işi Allah’a havale etmek tembellik; sebeplere müracaat ettikten, şartları yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan beklemek tevekküldür.  

 Tevekkülün insana kazandırdığı sayısız fayda ve güzellikler var. 

 Anahatlarıyla şöyle sıralanabilirler: İstikbal endişelerinden, korkularından kurtulmak; 

 Sıkıntı ve musîbetlere karşı dayanma gücü elde etmek; 

 Başkalarına dalkavukluk ve dilencilikten; zillet ve minnetlerden kurtulmaktır. 

 Tevekkül eden, aynı zamanda, gayr-i meşrû yollara tevessül etmez. Bütün vehim, şüphe ve vesveseleri yok eden, iksirli bir ilâç olan tevekküle yapışmayan vicdân sıkıntı içinde kalır; tesadüflerin, tabiat hâdiselerinin oyuncağı olur. 

 Allah’a tevekkül etmeyen, insanlara güvenecek veya onlardan yardım bekleyecektir. İnsanlar âciz, zayıf oldukları gibi sözlerinde durmayabilir veya imkân bulamayabilirler. O taktirde de tevekkülsüzün ümidi kırılır, hayalleri söner, endişe ve vesveseye kapılır. Bu ise, azap içinde azaptır. 

 Gerçek huzur, ancak tevekkülle mümkündür. Zira, “Tevhîd teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadet-i dareyni (iki cihan mutluluğunu) gerektirir.” 2

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 461. 2- Sözler, s. 284.  

 

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  • Bülent Bektaş

    15.2.2019 09:58:06

    Abi çok güzel bir yazı olmuş Sanki Ticaretin içinde olup İşlerimizde başarının sırrı adı altında bir konferansa katılmış gibi oldum Allah razı olsun bu yazı ticaret yapan bizlere çok güzel mesajlar verdi ( anlayan anlar )

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