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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Toplumun bütün katmanlarına hitap

Ali FERŞADOĞLU
24 Ekim 2018, Çarşamba
Risale-i Nur, iman, ibadet, ahlâk, içtimaî ve siyasî bütün meselelerimizi hallediyor, sorularımızın cevabını veriyor, hastalıklarımızı teşhis ediyor, tedavi metodlarını gösteriyor, problemlerimizi tesbit ile halletmenin formüllerini getiriyor.

Toplumun bütün katmanlarına hitap ediyor, kuşatıyor, kucaklıyor:

- Gençlere: Gençlik Rehberi.

- Yaşlılara: İhtiyarlar Risalesi

- Bayanlara: Hanımlar Rehberi.

- Hasta ve musîbetzedelere: Hastalar Risalesi.

- Çocuklara: Küçük Sözler, Çocuk taziyenamesi, Haşir Risalesi’nin bazı bölümleri, vs.

- Dindarlara ve ahiretini düşünen müttakilere: Haşir Risalesi vb. 

Diğer taraftan, tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, fıkıh, edebiyat, psikoloji, pedagoji, sosyoloji vs. gibi manevî, sosyal ve fen ilim dallarıyla uğraşanlara da hitap ediyor. Bu ilimler literatürlerinde geçen bütün mefhum ve kelimeleri açıklayarak, özlerini, fezlekelerini ortaya koyarak, izah ve ispat ediyor.

Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur’un ilk eserlerinden birisi olan Muhakemat (tefsire giriştir) ve İşarat’ül-İ’caz tefsir meselelerini ele alır ve bu zamanda nasıl bir tefsir yapılması gerektiğini ölçülerini, temel parametrelerini verir.

Özellikle 19. Söz, 19. Mektup, 24. Söz, 11. Lem’a Sünnet-i Seniyye ve hadis kritiğini yapar.

Öte yandan Risale-i Nur baştan ayağa kelâm ve tasavvuf kitabıdır. 

İlmihal ile ilgili, ihtiyaç olan bütün meselelerde içtihad etmiştir. 

Risale-i Nur baştan ayağa ve özellikle Muhakemat edebî meseleleri de çözen bir edebiyat şaheseridir.

Risale-i Nur baştan ayağa psikoloji ve bilhassa din psikolojinin esaslarıyla örülmüştür. Özellikle Sünûhat sosyologlara, Münâzarât “Siyaset tabiblerine reçetedir.”

Lâhikalar, İslâm âleminin ve insanlığı içtimaî ve siyasî problemlerini çözer. 

O halde yapmamız gereken şey, Risale-i Nur’u (bir sene anlayarak okuyan zamanın mühim ve hakikatli bir âlimi olabilir) müzakere, mütalâa ederek sorularımızın cevaplarını, hastalıklarımızın tedavisini, problemlerimizin çözümlerini bulmak, öğrenmektir. 

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