"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Türkiye, son 15 yılda en çok ne üretti?

Ali FERŞADOĞLU
02 Aralık 2017, Cumartesi
İlim, fikir, teknoloji, laboratuvar, araştırma merkezi, ilim adamı mı üretti? Mal, iş yeri, mutluluk, huzur mu üretti? Barışsever, hürriyetperver mi üretti?

Yoksa, istibdat mı, adaletsizlik mi, hukuksuzluk mu, zulüm mü üretti?

Rüşvet mi, yolsuzluk mu üretti?

Adam kayırma mı, iltimas mı üretti?

Hapishane mi üretti, mazlûm ve masum mahpus mu üretti?

Caffeler, kahvehaneler, eğlence yerleri mi üretti?

Dedikodu mu, kriz mi, kaos mu üretti?

Siyasî gevezelikler mi üretti?

Milyonlarca işsiz mi, gayr-ı memnun mu üretti?

Kabadayılık, kaba idarecilik, saçma-sapan davranışlar, sigara, alkol, uyuşturucu içenler mi üretti?

Arşa yükselen feryad u figanlar mı, kandırmaca, aldanmaca, aldatmaca mı üretti, şov mu üretti?

Peynir mi üretti; peynir gemisi mi üretti?

Ne üretti?

Buyurun, ilim adamımızı dinleyelim ve görelim ne üretti? Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin en büyük meselesinin enflasyon değil, bozulan ahlâk ve giderek artan şiddet olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (TOKAMER) tarafından düzenlenen ‘Kadına Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin en büyük meselesinin enflasyon değil bozulan ahlâk ve giderek artan şiddet olduğunu söyledi.

Şiddetin kurumsallaştığını dile getiren Prof. Dr. Alkin, “Deniyor ki ‘en büyük meselemiz enflasyon, büyüme.’ Ben bunlara şahitlik ediyorum ve üzülüyorum. Bizim asıl meselemiz enflasyon değil ahlâk, asıl meselemiz büyüme değil kalkınma. Bunları birbirine nasıl karıştırıyorsak şiddet meselesindeki birçok önemli parçayı da birbirine karıştırıyoruz. Türkiye’nin en önemli meselesi bence bozulan ahlâk ve aynı zamanda kadın erkek arasındaki hatta en nihayetinde toplum içinde hiç bitmeyen çekişmedir. O yüzden kadına şiddet meselesini incelerken şiddetin Türkiye’nin hemen hemen her noktasında yaşandığını ifade etmeliyim. Bugün şiddet kurumsallaşmış durumda. Türkiye çocukların büyürken oldukça sık şekilde şiddete maruz kaldıkları veya şiddete şahit oldukları bir ülke. Dolayısıyla bugüne kadar şahit olduğumuz şiddetten daha büyük bir şiddete önümüzdeki yıllarda şahit olabilme korkusu içindeyim.” diye konuştu.”

Duydunuz acı acı çalan zilin sesini!

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    277. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bedeli yine mi halk ödeyecek?

    Türkiye, basın özgürlüğünün en hızlı gerilediği ülke

    'Bakan Yılmaz baltayı taşa vurdu'

    "Ailesinin isteği üzerine Almanya'ya gidecek"

    Savaş suçlusu eski Hırvat general Praljak'ın ölümü araştırılacak

    Okul terkinde Avrupa birincisiyiz

    Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el koyulacak

    İthal et kasap reyonlarını vurdu

    Erzurumlu ilim adamı: İbrahim Hakkı

    Papa Franciscus, ilk kez o kelimeyi telaffuz etti

    ''Sultanların peşi sıra giden alimlerden bıktık usandık artık"

    Muhatabımız Trump

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında ara karar

    Bakan Sarıeroğlu: Emekçiden fedakârlık bekliyoruz

    ‘’Nüfusun yüzde 70’i depremlere karşı kırılgan bölgelerde’’

    Erdoğan'dan ve yakınlarından Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

    ''Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor''

    CIA'in eski görevlisi Fuller hakkında yakalama kararı

    'Berberoğlu'nun müebbet hapsi istendi'

    AKP'li Ünal'dan ''seçim ittifakı'' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bedeli yine mi halk ödeyecek?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korkusuz yaşama hakkı
    Ahmet BATTAL

    “Adalet istemek sizin işiniz mi” diyenlere
    Abdil YILDIRIM

    “Hayatım hayatınla devam edecek”
    Risale-i Nur'dan

    Çirkinliklere yalnız hapis korkusu kâfi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye, son 15 yılda en çok ne üretti?
    Süleyman KÖSMENE

    Yerkürenin baş döndürücü seyahati
    Faruk ÇAKIR

    Doğru kişi, doğru iş
    Mehmet ÇETİN

    Fereci yanlış yerde aramak
    Hasan ŞEN

    Tefrikaya âlet olmayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.