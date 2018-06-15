Uhuvvet ve kardeşlik niyetine tebriğimdir

Buruk Ramazan Bayramı tebriğimiz duâ, fikir, iz’an, şuur, muhabbet, uhuvvet / kardeşlik, ittifak, ittihad niyetinedir:

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder; cemaatimiz, tarikatlerimiz, milletimiz ve İslâm âlemi için sükûnete, ihlâsa, uhuvvete / kardeşliğe, muhabbete, şefkate / merhamete, hayırda dayanışmaya, yardımlaşmaya, ittifaka, ittihada / birlik ve beraberliğe vesile olmasını… Delilsiz, belgesiz, haksız, hukuksuz hapse atılıp işine, aşına son verilen, Annesine-babasına, Bebeğine, -Oğluna, kızına, -Eşine, -Kardeşine, - Kızkardeşine, -Dedesine, -Ninesine, Torununa, Halasına, Amcasına, Teyzesine, Dayısına, Kuzenine, Damadına, eniştesine. Sözlüsüne, nişanlısına kadar hapishane köşelerinde yığılan, isimleri unutulmuş, mahkemelere dahi çıkarılmamış bilcümle sair akraba-i taallukatına, Arkadaşına, dostuna, Komşusuna, Hocasına, öğretmenine, Cemaatdaşına, gönüldaşına, Alış veriş yaptığı esnafına, Doktoruna bile el konulan; Ve yine, malı, işi, mesleği, emeklilik hakkı, ikramiyesi, tasarrufu elinden alınan, Ve dahi mahkeme / yargılanma ve müdafaa hakkı tanınmayan, Ve keza, lekelenmeme hakkı gasp edilenlerin, Vaesefa hürriyetine el konulan mazlûm, mağdur ve masumların kurtuluşuna; Sabır, metanet ve tevekkül imtihanını kazanmalarına, Dindarlar için “hakikî dindarlığa”, şuura, ferasete, hakperestliğe, Kur’ân ve peygamber ahlâkına ulaşmalarına, “Bir kötülüğü gördüğünde eliyle, diliyle düzeltmeye, buna gücü yetmezse, en azından kalbinden buğz etmeye (duygusal tepki enerji boyutlarını göndermeye) mecal bulmalarına, “Menfaat üzerine dönen canavar ve düğümlere üfleyen siyaset sihirbazlarının” büyüsüne kapılanların uyanmalarına, Ehl-i imanın haksızlık karşısında susmamalarına, Ehl-i hizmet için tam bir ihlâs, tam bir sadakat, tam bir sebat, tam bir metanet, tam bir tevazu ile hizmet etmelerine, Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, suiistimallerin son bulmasına ve istibdadın refine, Zalim, müstebit, darbeciler için tevbe-i nasuh ile istiğfarlarına; iradeleriyle nedamet etmeyenlerin Celal, Cebbar, Kahhar Esmasının tecellilerine düçar olmalarına, Ve insanlık için hidayete vesile olmasını Cenâb-ı Feyyaz-ı Adil-i Hakim-i Kerim-i Mutlaktan niyaz ederim.

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.