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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

“Ululemre itaat”, yanlışı alkışlamayı gerektirmez!

Ali FERŞADOĞLU
02 Ocak 2017, Pazartesi
Müslümanların, birçok meseleyi olduğu gibi, “ululemre itaat”i de eksik, tek taraflı ve yanlış anladığı muhakkak.

Ululemre kayıtsız-şartsız itaat ederken, “âdil olma, yanlışı düzeltme, mihenge vurma, hakkın hatırını âli tutma, zalime meyletmeme” gibi mükellefiyetlerini unutuyor.

Ululemre itaat, adâletsizliği, haksızlığı alkışlamayı da gerektirmez. Zira, Kur’ân müsaade etmez:

“Ey imân edenler! Adalet üzere olun ve Allah için şahidlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanızla akrabalarınızın aleyhine olsa bile. Hakkında şahidlik ettiğiniz kişi, zengin de olsa, fakir de olsa doğruluktan ayrılmayın. Çünkü ikisini de Allah sizden daha iyi gözetir”1

Ululemre itaat; Bakara Sûresinin 44., Lokman Sûresi’nin 17. âyetlerinin mealine göre; “emr-i bil-ma’ruf, nehy-i an’ilmünker” yani, iyiyi doğruyu, güzeli anlatmak; yanlış, batıl, kötü, çirkinden sakındırmaktan alıkoymamalıdır.

Ululemre itaat, Rasul-i Ekremin (asm), “Sizden kim bir münkeri görürse, eliyle düzeltsin, buna gücü  yetmezse  diliyle  düzeltsin, buna da  gücü  yetmezse,  kalbiyle buğzetsin.  Bu  ise imanın en zayıf derecesidir”2 mealindeki hadis-i şerifin gereğini yerine getirmeye engel olamaz.

Ululemre körü körüne itaati, “Zalimlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin; aksi takdirde Cehennemin dehşetli azabı size dokunur.”3 mealindeki âyet nehyeder.

Ululemre itaat, Peygamberimizin (asm) “En üstün cihad; zalim bir hükümdara hak söz söylemektir.”4 emrine icabet etmeyi engellemez.

Ululemre itaat, “Muhakkak ki, Allah, size emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”5 mealindeki âyete uymayan yöneticiyi alkışlamayı, tasvip etmeyi gerektirmez. Bilâkis, ikaz etmeyi, doğrultmayı gerektirir.

Aksi halde ululemirler zulüm ve işkence makinesi kesilirler, hukuk ve adalet yerle bir olur, ülke kaos ile kan gölüne döner, savaş belâsına sürüklenir. Ortadoğu tarihinde görüldüğü gibi...

Dipnotlar:

1- Nisâ Sûresi, 135.

2- Hadis Ansiklopedisi, Kütüb-i Sitte, s. 243.

3- Hud Sûresi, 113. mealindeki âyet nehyeder.

4- İbn-i Mace, Fiten, 20.

5- Nisâ Sûresi, 58.

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Yorumlar

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  • Mücahiddin Aktaş

    02.01.2017 21:10:02

    İnsanlar her ne hikmetse iyileri sever kötülere itaatediyorlar,mazlumlara magdurlara acırlar ama zalimleri alkışlarlar.Enazıdan tarih boyu bir çok indanın böyle davrandıgı görülecektir.Hz Musa ya kavminin dediği gibi sen doğru söylüyorsun ama rızkımızı fravun veriyor.İslam aleminin düştüğü durumda kuran ve iman hakikatlarını anlayamama,yaşayamama sonrada yaşadığı gibi inanma hastalığı günde kırk defa okuyupda fatiha suresini bile anlamadığımız gibi.Allah sizlerden razı olsun.Kormadan bıkmadan hakikatları ve iman hkikatlarını yazıyorsunuz anlatıyorsunuz.son zamanlarda siz ve Kazım bey gazeteniz,adeta kutup yıldızım oldunuz.

  • khk magduru

    02.01.2017 10:23:50

    Allah razı olsun. Keşke bilselerdi!..

  • Bahattin Yavuz

    02.01.2017 04:36:55

    Müslümanların çoğu bu hakikatlerden habersiz, çünkü okuma araştırma oranı çok düşük, Allah razı olsun, güzel izah ettiniz, bu minvalde izahlara çok ihtiyaç var.

  • Ali R. Yardimoglu

    02.01.2017 04:04:03

    BarekAllah ve bravo, iste meshur insin ve cinin seyhulislami Zembilli Ali Efendi rah.alyh. 'de, Sultan Suleyman'a boyle hakbin ve 1 en faydali danismani idi..

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