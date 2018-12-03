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3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları - 2

Ali FERŞADOĞLU
03 Aralık 2018, Pazartesi
Dünyada en büyük hakikat imandan sonra gelen ve bütün ibadetlerin fihristesi namazı (ne olursa olsun) hiç aksatmadan kılmaktır. Zira, “Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.” 1

Namaz tesbihatlarında Âyetel Kürsî, hadis-i şerifte sayılan Esma-i Hüsna okunuyor zaten. El-Fatiha çekildiğinde “Üç İhlâs, bir Fatiha” okumak, bir Kur’ân hatmi sevabındadır. Resulullah (asm) ashâbına “Sizden biriniz bir gecede Kur’ân’ın üçte birini okumaktan aciz olur mu?” diye sorar. Bu onlara zor gelir: “Ya Resulullah, hangimiz buna güç yetirebiliriz?” derler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (asm):

“Allahü’l Vâhidü’s-Samed (İhlâs) Sûresi Kur’ân’ın üçte biridir’ buyurur.” 2

Bu arada, Felâk ve Nâs Sûrelerini de okuyup, bedenini sıvazlamak (adeta onun fizikî enerjisini aktarmak) da Sünnet olduğunu hatırlatalım:

Hazret-i Âişe validemiz, Peygamber Efendimiz’in (asm) yatacağı zaman, İhlâs, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir. Yatağa girdikten sonra, uyumadan önce “Üç kere İhlâs, Nas, Felâk okumak ve her okuyuştan sonra avuçlarına üfürüp ellerinin ulaştığı yerlerine sürmek, otuz üç defa Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu ekber demek” sünnettir.

Nitekim bir hadiste şu bilgiler verilmiştir:

Hz. Peygamber (asm) her yatağa girişinde İhlâs-Felâk-Nas Sûrelerini üçer defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felâk-Nas Sûrelerini okuyup üzerine üflerdi.” 3   “Üç İhlâs, bir Fatiha, muhtasar bir hatim hükmünde olduğundan ona vakit tahdit edilmez. Her vakitte gayet müstahsendir.” 4

Bu maddî manevî tedavi ve okuma seansları kırk bir (41) gün fasılasız sürdürülmelidir.

Ancak, okumaları hastalıktan kurtulmak için değil; ihlâs ile, samimî olarak, Allah için sırf kendine hitap ederek, azim ve kararlılıkla devam etmelidir. Ta ki, ruh ve bedenine, kalb hissiyatlarına sinmiş olan olumsuz düşünceler, günahlar, vesveseler, yaralar, ağır depresif marazlar temizlensin…

Çay, kahve, meşrubat, hatta bal bile bağımlılık yapar. Eğer bal bağımlısı birisi, 40 gün bal yemezse, 40 gün çay-kahve, sigara içmezse-tabiî ki, kesin irade, şiddetli istek ve arzu şartıyla-onların bağımlılıklarından kurtulur.

Bu bir yakıştırma falan değil, modern tıbbın da kesinleşmiş verilerindendir: Bugün sağlık merkezlerinde tedavi seansları ve ilâç tedavileri en az bir ay, kırk (30-40) gün devam ettirilmiyor mu?

Nefes almak, su içmek, yemek yemek tekrardır. Öğrenmek tekrara bağlıdır. Problemleri çözmek alıştırma ve tekrar ile değil midir? Namaz tekrardır, zikir tekrardır.

Dolayısıyla “ümitsizlik, şizofren, nevroz” gibi manevî tedavide de ısrar ve tekrar şarttır.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 27. 2- Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân, 13; Müslim, Müsâfirûn, 259; Tirmizi, Fedâilu’l-Kur’ân, 11. 3- Buharî, Fedailu’l-Kur’ân, 14. 4- Buharî, Daavat, 11.

 

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