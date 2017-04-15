“Ümmet dalâlette birleşmez”, siyasette değil

Peygamberimiz (asm) “Ümmetim dalâlet üzere ittifak etmez…” 1 buyurur. Bu, asla siyasete uyarlanamaz!..

Allah-u â’lem, buradaki Ümmet, müçtehidler, müceddidler, rasih, yani, ilimde derinlik sahibi âlimlerdir. Ve dinî hükümlerde, meselelerdedir. İşte, ekseriyet, yani, Ehl-i Sünnet vel-Cemaat, ekseriyeti teşkil etti.

Ve bu ekseriyet görüşü, müçtehidler, müceddidler, rasih âlimler ortaya koydu. Yoksa, Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in avamı, halkı değil.

Ayrıca, “Dalâlette birleşmeyecek” yani, sapık bir inançta, yoksa, bazen Müslümanların ekseriyeti yanlışa düşebilirler. Eğer, “millet şerde, yanlışta ittifak etmez” meselesini siyasette uygularsanız, başta siz yanarsınız. Şöyle ki:

● Hulefa-i Raşidin (ilk dört halife ranhüm,) hakikî reis-i cumhur idiler. Yani, seçimle iş başına gelmişlerdir.

Sonra, Hz. Muaviye (ra) saltanata dönüştürdü. Ve ümmetin ekseriyeti onu destekledi. Saltanat yanlıştı.

● Bu milletin içindeki ekseriyet deccalı / süfyanı alkışlayıp desteklemedi mi? Hatta, evliyalar, kutuplar bile! (Kanbur gibi...)

“Bir zaman, ben bir kısım ehl-i dalâlete mühim bir vakitte kahr ile duâ ettim. Bedduâma karşı, müthiş bir kuvvet-i mâneviye çıktı. Hem duâmı geri çeviriyordu, hem beni men etti.

● Toplumun ekserisi “ihtiyaç veya tüketici kredisi” adı altında faize bulaşmış mı?

Hani, ekseriyet yanlışta, şerde ittifak etmezdi?

● Toplumun ekserisi, tesettürsüzlükte ittifak etmemiş mi?

Hani, ekseriyet yanlışta, şerde ittifak etmezdi?

● Bu toplumun ekserisi beş vaktini kılmıyor. 2002’de, devamlı namazını kılanlar yüzde 42 iken, 2010’larda bu rakam yüzde 18’e, imam-hatiplerde yüzde 11’e düşmüş. (Diyanet İşleri Başkanlığı’nın araştırması)

Hani, ekseriyet yanlışta, şerde ittifak etmezdi?

● “İkra/Oku” (Alak Sûresi, 1) âyetiyle okumak farzdır. Bu toplumun ortalaması 10 senede bir kitap okuyor!

Hani, ekseriyet yanlışta, şerde ittifak etmezdi?

Bu toplum çoğunluğu günde 6 saat televizyon izliyor, 2 saat internete takılıyor; ortalama bir dakika kitap okuyor!

Hani, ekseriyet yanlışta, şerde ittifak etmezdi?

Daha sıralayalım mı?

Dinî meselelerde ekseriyet yanlış yapıyorsa, siyasette mi isabet ediyor? Üstelik, bugünkü siyaset, “yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar bir siyaset” iken…

Ve, bu hadis-i şerifi, siyasete uygulayıp, üstelik “yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyaseti uygulayan” taraftarınızı hak, mukabilindekileri şer telâkki ederseniz, kendinizi tehlikeye atmış olmaz mısınız?

Dipnot:

1- Sağîr, 1/582