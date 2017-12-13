"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Üniversitelerimiz ne üretir!

Ali FERŞADOĞLU
13 Aralık 2017, Çarşamba
Bin sene önceki üniversiteler ile günümüz üniversitelerinin kıyaslayarak “muhasebesini” yapalım.

Endülüs Emevi devletinin üniversiteleri, Nizamül-Mülk ve İmam-ı Gazali’nin medreseleri, Sultan Fatih’in Sahn-ı Seman ve daha yüzlerce yüksek bilim üretim merkezleri toplumu ileri seviyelere ulaştıran “fen, sosyal ve manevi” ilimler üretiyordu. Bugün bizim üniversitelerimiz ne üretiyor?

Günümüz İslam âlemi ve özellikle Türkiye’nin üniversiteleri ideoloji, korku, bağnazlık, taassup, hukuksuzluk ve sessizlik üretiyor…  

Nihayet cılız birkaç sesin yanında, üniversiteden bir ses daha yükseldi: ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Twitter sayfasında  yazdığı mesajlarla Türkiye’deki eğitim sistemini değerlendirdi: 

Prof. Dr. Bağcı, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 500’e hiçbir Türk üniversitesinin girememesini, “Gidişat iyi değil. Akademik kriterler iyice sulandırılıyor. Yanlışlık çok” diye yorumladı. Mevzu ile ilgili diğer mesajları şöyle:

● Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı, ilk 500’e hiçbir Türk üniversitesi giremedi 

Şaşırtıcı olmadı. Daha da kötü olacak gibi seneye, bilim adamlarının çalışma şartlarını düzeltmek gerek. Acilen. Büyük bir kaçış var ülkeden.

● Özellikle genç akademisyenlerin durumu çok kötü. En iyi beyinler kaçıyor. Yazık oluyor ülkemize. 10 yıl önce ise tam tersi idi.

● Bilim akıl demektir. “Aklımızı ve akıllılarımızı” kaçırıyoruz. Gidişat iyi değil. Akademik kriterler iyice sulandırılıyor. Yanlışlık çok.

● Güzelim beyinlerimizi kaybediyoruz. Bu gidişle daha da kötü günler geliyor. İyi oluyoruz diyen varsa bilelim!

● 30 yıldır üniversitede ders veriyorum. Hiç böyle bir dönem yaşanmadı. Öğretim üyeleri mutsuz ve motivasyonları yok. Akıl tatile çıktı.

● Yurtdışına çıkan öğretim üyelerini havalimanında 22 yaşındaki polis memuru ile muhatap bırakmak kötü. Profesörüne güvenmeyen bir sistem.

● Cumhurbaşkanı ve hükümete önerim, bir an evvel bu mantıksız uygulamayı kaldırın lütfen. Bilim adamlarını küstürüyorsunuz. Sonuç bu oluyor.

● Beyin üretimi yapar üniversiteler. Bilim adamları yazar çizer. 30 yıl sonra bunları yazmak üzücü. Ama gerçek bu. Duyurulur.

● Benden söylemesi. Tarihe not düşmek gerek.  Yazık oluyor ülkemize ve güzel beyinlerimize.

● Eğitimde ve kültürde başarısız olduk demek yeterli değil, nasıl başarılı olunur ona reçete bulmak gerek. Eğitim pusulasız gemi gibi şu anda.” 

Üniversitelerimizi korku ve bağnazlık cenderesine hapseden ve seslerini kısan iktidar! Kulakların çınlasın! 

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    288. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'i İslam Birliği kurtarır

    İsrail hava saldırısında iki Filistinli öldü

    Yeni yılda pasaportlara zam geliyor

    Afrin'e istediğimiz zaman gireriz

    Küçük, cemaatçilere işkence yapılmasını istedi

    İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem

    Türkler AB'den vazgeçmedi

    Arakan'da 16 cami yıkıldı

    Rüşvet çarkı itiraflarla teyit edildi

    Trafikteki araç sayısı 22 milyonu aştı

    İhraç edilen polis sayısı açıklandı

    İslami Bitcoin geliyor

    Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı

    Araç muayene ücretlerine zam yapıldı

    Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu

    Tek çözüm 1967 sınırlarında iki devlet

    Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

    New York'ta şiddetli patlama

    Reina katliamcısı susma hakkını kullandı

    Ayasofya'da ezan okuyup namaz kıldılar

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dededen toruna İttihad hatırası
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Öfkeyle değil, akıl ve hikmetle
    Genel

    Sabırla beklemeye devam ediyoruz
    Mustafa ORAL

    “Dünyaevi”ne mi, “ahiretevi”ne mi girmeli?
    Faruk ÇAKIR

    Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Kudüs’ü bekleyen asker
    Genel

    Nur talebeleri bir olursa İslam âlemi de ittihad eder
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Tayyareci Ali Ağabey
    Genel

    Filistin'i İslam Birliği kurtarır
    Davut ŞAHİN

    Yahudi düşmanlığı üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.