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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Vahiy ve ilham arasındaki fark

Ali FERŞADOĞLU
26 Ocak 2017, Perşembe
Bazı özelliklerinden dolayı ilhama mazhar olan meczup veya sapıtmışlar, kendilerine vahiy geldiğini veya peygamber olduklarını iddia edip hem aldanıyor, hem de çevrelerini aldatabiliyor.

Aldanmanın iki sebebi olabilir:

1-Birisi, bu kişilerin kimi zaman olağanüstü, olağan dışı veya harika haller, âdetler göstermesi;

2-İkincisi de, ilham, vesvese, vahiy, keramet veya istidracın arasındaki farkın bilinmemesindendir.

İslamî literatürde kastedilen genel manasıyla vahye peygamberler, ilhama veliler mazhar olur. Çalışma ve gayretle vahye asla liyakat kazanılamaz. Allah dilediği kullarını peygamber seçer, melekler vasıtasıyla veya vasıtasız onlara vahyederek konuşur ve mesajlarını onların eliyle insanlığa ulaştırır.

Özel bir çalışma ve gayretle tekâmül ettirilen ruh, ihama liyakat kazandırılabilir. Nefsine hâkim olup duygularını kontrol edebilenlerle meşru rota takip edenlerin dimağ ve kalplerine bazı hakikatler ilham edilir. Şunu da hatırdan uzak tutmamak gerekir:

İlhama sadece müttaki mü’minler, veliler değil, bir kısım özellikleri haiz ilim ve fikir erbabı da mazhar olabilir.

Bediüzzaman, vahiy ile ilham arasındaki nüansı şu misalle vurgular:

Bir padişahın veya cumhurbaşkanının, halk tabakasından birisiyle, küçük, basit bir iş için özel bir isteğe dair, özel bir telefonla konuşması. 

Diğeri, saltanat ve makam unvanıyla ve reislik ismiyle ve genel hâkimiyet ve yetkileri çerçevesinde, emirlerini yaymak, duyurmak, teşhir maksadıyla haşmet ve azametini de açıklamak için bir elçisi veya büyük bir memuruyla, ulvî bir fermanla konuşmadır. 

Habir-i Mutlak olan Allah, peygamberleriyle, herkesi ilgilendiren mevzuları konuşur. Veli bir kuluyla görüşmesi ise genellikle özellik arz eder. 

Kalbinin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli: “Kalbim benim Rabbimden haber veriyor” diyebilir. “Rabbü’l-âlemîn’den haber veriyor” demiyor. Hem der: 

“Kalbim, Rabbimin aynasıdır, arşıdır.” 

“Rabbü’l-âlemîn’in arşıdır” demiyor. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın perdelerin kaldırılma nispeti derecesinde hitaba mazhar olabilir.

Sadık, doğru ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi Rabbanî konuşmalardır.

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