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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Yaradılışımızın asıl gayesi: Tekâmül, nefis terbiyesi

Ali FERŞADOĞLU
20 Aralık 2016, Salı
Dünyaya gönderilişimizin ana gayesi nedir?

Acaba yemek içmek, eğlenmek, zevk u sefa sürmek mi; dünyevî açıdan mutlak kazanmak, zengin, şöhret sahibi olmak veya olağanüstü haller sergileyip başarılara imza atmak mı? Bu sorunun cevabını, bizi kim “ahsen-i takvim (en mükemmel, en güzel, tam kıvamında)” yaratmış, dizayn etmişse Ondan alabiliriz. Ki, sebebini şöyle bildirir: 

“İnsanları ve cinleri, Bana ibadet etsinler diye yarattım”1 Dolayısıyla yaradılışımızın en büyük gayesi, “İman-ı billah, marifetullah ve muhabbetullah” tabirleriyle formüle edilen, Allah’ın varlığı ve birliğine iman, isim ve sıfatları ile tanımak, sevmek ve teşekkür etmektir. Başka bir ifadeyle, “İlim ve dua vasıtasıyla mükemmelleşmekle”2 şuur, bilgi, beceri ve maharet kazanarak insani mertebenin zirvesi olan kâmil/olgun insan olmaktır. Bu da, ruhumuzu/duygularımızı tekâmül ettirmek demektir. 

İslam literatüründe “nefis terbiyesi” veya “mârifetü’n-nefs” de denen eğitim ve terbiye geleneğindeki tekâmûlü Bediüzzaman, “kalbî seyahat, ruhî çalışma, gayret ve manevî yükselmekle kâmil insan olmak için çalışmak ve mutluluğu yakalamak”3 şeklinde özetler. Zaten dikkat edildiğinde tekâmül, gelişme, olgunlaşma, mükemmelleşme, hücreden galaksilere kadar kainatın en ücra köşesine kadar her şeyde geçerli olan bir kanundur. Biz de kâinatın bir parçası, küçük bir örneği, minyatürü olduğumuza göre bu olgu, içimizde karşı konulmaz potansiyel bir güç4 olarak mavcuttur. Ruhumuz, tefekkür, ilim ve marifet (Allah’ı isim ve sıfatlarının tecellileriyle tanımak, öğrenmek, bilmek) ibadet, zikir, dua ve riyazet ile tekâmül eder. O takdirde Yüce Yaradan’ın istediği gerçek bir insan olur ve sonsuz hayatta mutluluğu tatmaya layık oluruz. 

Kabiliyetlerimizi geliştirmek, şuurlanmak, duygularımıza istikamet vermek, hayatımıza hâkim olmak, sair varlık kardeşlerimiz ve kainatla olan münasebetlerimizi dengeleyebilmek için de nefsimizi terbiye edip ruhumuzu tekâmül ettirmek zorundayız. Böylece hayata bütünüyle bakabilme ve kavrayabilme melekesi, yeteneğini kazanırız. 

Terbiye ve tekâmül de netice itibarıyla harika haller sergilemeye, olağanüstü işler başarmaya, bütünleşmeye ve başarılı olmaya vesiledir. Yalnız başarıya odaklanmak veya sadece olağanüstü haller sergilemek için çabalamak kuru sonuç verirse de, bu, peşinde koşuşturup durduğumuz huzur ve mutluluğu getirmez. 

Israrla vurgulayalım: Kasten ve bizzat olağanüstü iş, harika hal ve başarıyı hedef almamalı, onlara kilitlenmemeli. Aksi takdirde yaradılış sırrına ve ihlasa aykırı hareket edilmiş olur.

Dipnotlar:

1-İsrâ Suresi, 44. 2- Divan-ı Harb-i Örfî, s.84.  3-Mektubat, s. 440-441. 4- Hutbe-i Şamiye, s. 43.

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