"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Yaratılışımızın gayesi; İman, ilim, dua

Ali FERŞADOĞLU
21 Aralık 2017, Perşembe
Zaman zaman bu soru zihnimizde canlanır veya kalbimizde yankılanır:

“Biz bu dünyaya niye geldik?”

Bu, mutlaka doğru olarak cevaplandırılması gereken bir sorudur. Zira, doğru cevabı bulunmaz ve gereği yerine getirilmezse, insanın yatları, çiftlikleri, atları, katları da olsa huzur ve mutluluğu bulamaz. Bunu dünyanın en zengin ve en şöhretlilerinin bile bunalıma düşüp intihar ile hayatlarına son vermelerinden anlıyoruz. 

Zira insan bu dünyaya ibadet, duâ ve ilimle tekemmül etmek/mükemmelleşmek için gönderilmiştir. İbâdetin özü ise duâdır. Büyük bir kulluk olan duâ; her şeyin sahibi, maliki, idârecisi, Rabbi, sonsuz rahmet, şefkat, sevgi, kudret... sahibi olan Cenâb-ı Hakka yalvarmak, istemek, Ona dayanmak, aczimizi anlayıp Onu vekil tâyin etmek, ihtiyaç ve arzularımızı Ona arzetmektir. 

“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçmesi; bize insânî vasfı kazandıran önemli ibâdet olduğunu gösterir.

Yaratılışımızın birinci gayesi, ana sebebi;

● İtminandır, onun tezahürü imân ve ibadettir.

● İkincisi öğrenmekle tekemmül etmek, gelişmektir.

● Üçüncüsü de duâdır. 

Bunu yaratılışımız, fıtratımız, yapımız bütün hal ve yönleriyle gösteriyor. Şöyle ki:  Diğer varlıkların aksine, doğduktan bir iki sene sonra ancak ayağa kalkabiliyoruz. 

On beş senede ancak zarar ve menfaati fark ederiz. 

Aciz ve zayıf varlıklarız.

İhtiyaçlarımız ve fakrımız sonsuzdur. 

Öyle ihtiyaç ve arzularımız var ki, bütün insanlık bir araya gelse, yine onları karşılayamaz.

Demek ki, yaratılışımızın asıl sebebi mükemmelleşmek, gelişmek, olgunlaşmak, duâ ile ubûdiyettir. Yani, “Kimin merhametiyle böyle hakîmâne idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikàne terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lûtuflarıyla böyle nâzeninâne besleniyorum ve idare ediliyorum?” bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetişemediği ihtiyaçlarına dâir, bütün istekleri kabul eden Yaratıcıya acz ve fakir diliyle yalvarmaktır; ve istemek ve duâ etmektir. 

Demek, bu âleme ilim ve duâ vâsıtasıyla tekemmül etmek için gelmişiz. Mahiyet ve istidad itibâriyle her şey ilme bağlıdır.1

Dipnotlar:

1-Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 287

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    296. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye bu hukuksuzluka bir yere varamaz

    Madem büyüdük bu fedakarlık niye?

    Osmanlı Tarihi kitabı ve Türkçe Sözlük de verilmedi

    Güney Kore Müslümanları

    Ali Fuat Başgil unutulmaz

    Askere 4 ton at eti satmışlar

    İstanbullular trafikte ne kadar vakit kaybediyor?

    Hindistan'da hava kirliliğine 'silahlı' çözüm!

    Hem ilaç hem alkol almış

    Bitcoin karşılığında vatandaşlık veriyor

    Meclis'te 'Man Adası' gerginliği

    İTO'nun yeni başkanı belli oldu

    Bu gece karar açıklanabilir

    IKBY'de siyasi deprem

    ‘Güven timleri’ metrobüste göreve başladı

    AKP'yi işgal davasında 15 askere müebbet

    O kara delik görüntülenecek

    Sığınmacı ''almamak'' için yasa çıkarttılar!

    Edirne'de ekmek zammı ''mahkeme kararı'' ile geri çekildi

    Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye bu hukuksuzluka bir yere varamaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı bu girdaptan artık çıkmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güney Cephesinde yazılan destân
    Genel

    Madem büyüdük bu fedakarlık niye?
    Süleyman KÖSMENE

    İman bedel isterse değeri artar
    Caner KUTLU

    En büyük istibdat ilmî istibdattır
    Ahmet BATTAL

    Bu ne? Perhiz. Eee bu ne? Hamaset turşusu!
    H. Muharrem OKUR

    Yeni Asya Takvimi ve Medrese-i Yusufiye
    Genel

    Osmanlı Tarihi kitabı ve Türkçe Sözlük de verilmedi
    Genel

    Güney Kore Müslümanları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.