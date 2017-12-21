Yaratılışımızın gayesi; İman, ilim, dua

Zaman zaman bu soru zihnimizde canlanır veya kalbimizde yankılanır:

“Biz bu dünyaya niye geldik?”

Bu, mutlaka doğru olarak cevaplandırılması gereken bir sorudur. Zira, doğru cevabı bulunmaz ve gereği yerine getirilmezse, insanın yatları, çiftlikleri, atları, katları da olsa huzur ve mutluluğu bulamaz. Bunu dünyanın en zengin ve en şöhretlilerinin bile bunalıma düşüp intihar ile hayatlarına son vermelerinden anlıyoruz.

Zira insan bu dünyaya ibadet, duâ ve ilimle tekemmül etmek/mükemmelleşmek için gönderilmiştir. İbâdetin özü ise duâdır. Büyük bir kulluk olan duâ; her şeyin sahibi, maliki, idârecisi, Rabbi, sonsuz rahmet, şefkat, sevgi, kudret... sahibi olan Cenâb-ı Hakka yalvarmak, istemek, Ona dayanmak, aczimizi anlayıp Onu vekil tâyin etmek, ihtiyaç ve arzularımızı Ona arzetmektir.

“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçmesi; bize insânî vasfı kazandıran önemli ibâdet olduğunu gösterir.

Yaratılışımızın birinci gayesi, ana sebebi;

● İtminandır, onun tezahürü imân ve ibadettir.

● İkincisi öğrenmekle tekemmül etmek, gelişmektir.

● Üçüncüsü de duâdır.

Bunu yaratılışımız, fıtratımız, yapımız bütün hal ve yönleriyle gösteriyor. Şöyle ki: Diğer varlıkların aksine, doğduktan bir iki sene sonra ancak ayağa kalkabiliyoruz.

On beş senede ancak zarar ve menfaati fark ederiz.

Aciz ve zayıf varlıklarız.

İhtiyaçlarımız ve fakrımız sonsuzdur.

Öyle ihtiyaç ve arzularımız var ki, bütün insanlık bir araya gelse, yine onları karşılayamaz.

Demek ki, yaratılışımızın asıl sebebi mükemmelleşmek, gelişmek, olgunlaşmak, duâ ile ubûdiyettir. Yani, “Kimin merhametiyle böyle hakîmâne idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikàne terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lûtuflarıyla böyle nâzeninâne besleniyorum ve idare ediliyorum?” bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetişemediği ihtiyaçlarına dâir, bütün istekleri kabul eden Yaratıcıya acz ve fakir diliyle yalvarmaktır; ve istemek ve duâ etmektir.

Demek, bu âleme ilim ve duâ vâsıtasıyla tekemmül etmek için gelmişiz. Mahiyet ve istidad itibâriyle her şey ilme bağlıdır.1

Dipnotlar:

1-Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 287