Yargıtay Başkanı, “Türkiye’de adalet yok!” demek mi istemiş?

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, Yargıda Şeffaflık” programı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, şu tesbitleri yapmış ve “Türkiye’de yargının 5 ana kara deliği vardır” diyerek üçünü şöyle sıralamış:

“Birinci kara delik; artan, çok fazla iş yükümüz vardır. Meselâ İstinaf Mahkemeleri’nin kurulmuş olmasına rağmen, Yargıtay’a geçtiğimiz yıl gelen dâvâ sayısı 300 bindir. Dünyada bizden sonra gelen Fransız Yargıtay’ına yılda 27 bin dosya gelmektedir. Amerikan Yüksek Mahkemesi’ne gelen dâvâ dosyasından 80’i ancak karara çıkarılmaktadır.

“İkinci olarak; sık sık yapılan mevzuat değişiklikleri hukukta bir belirsizlik meydana getirmektedir.” (Siyaset kendi lehinde değişiklikler yapıyor!)

“Üçüncü olarak; hukuk eğitiminin yetersiz olması. 100’e yakın hukuk fakültesi lisans eğitimi veriyor. Buradan çıkan öğrencilerin temel eğitimdeki eksikliklerini, daha sonraki hukuk eğitimindeki eksiklikleriyle birlikte, iyi bir hukukçu yetiştirme noktasında…

“Ne kadar çok hâkim getirirseniz getirin, ne kadar çok mahkeme kurarsanız kurun artan iş yüküne bunlar çözüm olmayacaktır. Önemli olan işin gelişini engellemektir.”

Başkan, sarihan ülkemizde adalet yok demek isiyor! Adaletin olmadığı yerde zulüm, işkence, terör, huzursuzluk kaçınılmazdır.

Adaletin, en özlü tanımı şu:

“Herşeyi yerli yerine koymak; haklının hakkını, haksızın cezasını vermektir.”

Halbuki adaletle (mealen) emrolunduk: “Adalet üzere olun ve Allah için şâhitlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanızla akrabalarınızın aleyhine olsa bile. Hakkında şahitlik ettiğiniz kişi, zengin de olsa, fakir de olsa doğruluktan ayrılmayın. Çünkü ikisini de Allah sizden daha iyi gözetir.” 1

“Muhakkak ki, Allah, size emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bu emriyle size ne güzel öğüt veriyor.” 2

“Müslüman Müslümana zulmetmez ve onu zalimin eline bırakmaz.” 3

“Bir kavme (topluluğa, millete) olan kininiz, öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin, adaletten saptırmasın.” 4

Evet, adaletin olmadığı yerde Müslümanlar da dejenere olmuş demektir! En büyük makamdakiler adaletsizlik ile zulmederlerse İslâmiyete gireceklere büyük bir engel ve perde olmuyor mu?

Yarın Hakk’ın divanında bunun hesabını nasıl vereceğiz?

Dipnotlar:

1- Nisâ Sûresi, 135.

2- Nisa Sûresi, 58.

3- Buharî, Mezalim: 3; Müslim, Birr: 59.

4- Maide Sûresi, 8.