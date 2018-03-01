Yeni Asya, akılları geveze etmez

Yeni Asya, makamı, mevkii ne olursa olsun, herkesi mihenge vurur: “Hiçbir müfsid (bozguncu) ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız.” (Münâzarât, s. 49.)

● Yeni Asya’nın, fikir ve yayın politikası istikrarlıdır. Konjonktürel davranmaz. Zikzaklar çizmez. ● Gücünü Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki en muhteşem ve en mükemmel tefsiri Risale-i Nur’dan alan Yeni Asya: İnsanları magazin, canavar siyaset hadiseleri ve satranç oyunlarıyla meşgul etmez. Yaratılışın en büyük ve ana gayesi, “iman-ı billah, ma’rifetullah ve muhabbetullah” hakikatlerine yönlendirir. ● Yeni Asya, siyasî gevezeliklerle akılları geveze, ruhları sersem, kalpleri ifsat etmez. ● Yeni Asya, menfaat için yayın yapmaz. Kapatılmayı, en tabiî haklarından mahrum edilmeyi de göze alır, ama, yalnız hakkı söyler, yazar. Diğer dindar grupları 12 Eylül’le uzlaştıkları için eleştiren Ruşen Çakır, “Hiç direnmediler. Bu konuda tek istisna Yeni Asya cemaati. Anayasaya karşı çıktı diye canına okudular. O dönem işbirliği yapsaydı, bugün önde görünen hareketlerden olabilirdi” demiştir. (Ruşen Çakır, Yeni Asya, 9 Şubat 2016.) ● Yeni Asya, problem çözer ve daima çözüm teklifleri sunar. ● Yeni Asya müsbet yayın yapar. Batılı iyice tasvir ederek zihinleri bulandırmaz. ● Yeni Asya bir markadır: Hak ve hürriyetlerin savunucusudur. ● Yeni Asya, tiraj, sayı, sonuç odaklı çalışmaz, “rıza ve hizmet odaklı” çalışır. ● Yeni Asya, fert, aile, toplum, İslâm âlemi ve insanlığın imanına, ahlâkına, hak ve hürriyetlerine, demokrasiye çok büyük katkıları olan bir gazete olduğu, 49 yıllık yayın hayatı ispat etmiştir. ● Yeni Asya rahatlıkla evimize götürebileceğimiz bir gazetedir. ● Yeni Asya giren eve, “ifsat, ahlâksız, dinsiz, zındıka komiteleri” ve “dinde hassas, muhakeme-i akliye nakıs, siyasal dindarların” zararlı düşünceleri inşallah girmez. ● Yeni Asya kendi yağıyla kavrulur. En büyük destekçisi isimsiz kahramanları okuyucularıdır. ● Yeni Asya, önce kalp/gönül ve akılların işgalden kurtulması gerektiğine inanır ve ona göre yayın yapar.

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