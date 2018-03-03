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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yeni Asya’nın önemli hizmetleri

Ali FERŞADOĞLU
03 Mart 2018, Cumartesi
Yeni Asya’nın hizmetleri, faaliyetleri bir destandır.

Birkaçı ise gerçekten çok çarpıcı ve çok önemlidir. Belki İslâm âlemi, ülkemiz ve içtimaî, siyasî hayatımız ve cemaatler için de hayatîdir. 

Onlar da şöyle özetlenebilir:

1- Deccalizmin/Süfyanizmin/Kemalizmin, derin yapılanmaların, “ifsat, ahlâksızlık, zındıka ve dinsizlik komitelerinin” peşine takılmadı, müstebitlerle işbirliği yapmadı, yaptırmadı.

Başta eğitim, siyasî, idarî, ekonomik istikrarsızlık, kaos, kriz, çalkantı, krizlerin ve savrulmaların arkasında 1850’lerin ilk yarısından sonra ortaya çıkan Deccalizm/Süfyanizm yattığının şuuruyla hareket etti. Meselelerin zahirine değil, içine, derununa bakarak hareket ve hizmet tarzı belirledi.

Evet, fizikî hastalıklar ve kanserin bazı türleri yalnızca şuâ ile tedavi edilebilir. Deccalizm/Süfyanizmin de yalnızca şuâ tedavisi vardır: Beşinci Şuâ!

2- İnsanları, ”siyasalcıların” peşine sürüklememiş, menfaatperest, canavar siyasetçilerin oyuncağı olmasına fırsat vermemiştir.

3- Risale-i Nur’un tekelleşmesine, devletleşmesine engel olmuştur. Büyük bir fikrî, hukukî, ilmî mücadele vererek, “orijinaline sadık kalmak şartıyla herkesin serbestçe basabilmesini” sağlamıştır.

4- Yeni Asya, bu dehşetli zamanda, “gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz” olduğu halde, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye ölçülerinden taviz vermeden yayın yapmanın ve büyük hayırlara vesile olmasının mümkün olduğunu herkese fiilen gösterdi.

5- Maddî çıkar için, müstebit devlet yapılanmasına ve onun organlarına, bilhassa siyasete angaje olmadan ve yayın politikasında zikzaklar çizmeden, konjonktüre göre hareket etmeden hizmet etmenin mümkün olduğunu ilân etmiş.

6- Makam-mevki sahiplerinden korkmadan, yalnız Allah’tan korkarak hak, hürriyet ve adaleti müdafaa etmenin ve bundan da hiçbir zarar görmemenin yolunu herkesi gösterip numune-i misal olmaya devam ediyor!

7- Yeni Asya, Türkiye’nin İslâm âleminin hürriyetine, demokrasisine unutulmaz hizmetler kazandırmış, ısrarla ve istikrarla hürriyetçileri / Demokratları desteklemiştir.

8- Her darbe, kriz ve kaos dönemlerinde gelen hücumları cesaretle göğüslemiş, korkuları dağıtıp, insanların toparlamasına, öncü ve yardımcı olmuştur.

9- Teferruat hariç, ana meselelerde tam isabet edip hata yapmamış, böylece ümitleri, aşk ve şevkleri daima canlı tutmuştur.

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