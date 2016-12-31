Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?

Müslümanların zaaflarından birisi, “bilâ-kaydü şart ululemre itaat” kültürüdür. Bu, istibdadı getiriyor, o da keyfiliği, hukuksuzluğu...

Şûrâ, meclis aradan çıkıyor, iş keyfiliğe gidiyor. Halbuki, yaşayarak da görüyoruz ki; şahıs, yüz dahi de olsa, “cemaat” karşısında gücü hiçtir. Zira, zaman, cemaat zamanıdır. İşleri şahıslar yapmıyor artık. Yönetimleri de şahıslar veya müstebit zümreler yapmamalı.

Peki, nedir ululemir itaat kültürü? Ululemir, Kur’ân ve Sünnet’e tam uyan müceddid, müçtehid ve ”yönetici” demektir. Yönetimde emir sahibi olmaktan kasıt yetki sahibi olmak demektir. En tepeden başlayarak devlet başkanı ve ondan aldıkları yetkiye dayanarak, tâ vâli ve kaymakamlara kadar ulül emr sayılırlar. Ululemre, reise itaat farz mıdır? Kur’ân, “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir” diyor. 1

Evet, seçilmiş veya seçilmişlerce tayin edilmiş ululemre/yöneticiye itaat lâzımdır. Yani, isyan etmemek gerekir. Ancak, “anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah ve Resûlüne arz edin” ifadelerinden itaatin kayıtsız-şartsız olmadığını anlıyoruz. Yani, ‘her meselede her zaman ululemrin yaptıkları doğru’ demek değildir. “Anlaşmazlığa düşüldüğü taktirde”, Allah’a ve Resulüne (Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeye) gidilmelidir. Yani, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeye… Kur’ân’da itaat kültürü var; ama, bunun yanında mihenge vurma, sorgulama, yanlışını düzeltme, doğru icraat yapmaya dâvet kültürü de vardır.

Hz. Ebûbekir (ra) halîfe seçildiğinde “ululemre itaatin” şartlarını açıklamıştır:

“Ben sizin halifeniz olarak, sizinle ilgili uygulamalarımda Allah ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe bana itaat edin. Şâyet Allah ve Resûlüne isyan edersem; benim, size, bana itaat edin deme hakkım yoktur.”

Karşısında hazır bulunan topluluktan bir kişi kalkar, der ki: “Ey Ebû Bekir! Şunu bilesin ki, en ufak bir eğriliğini görürsek seni şu kılıçla doğrulturuz.” Bediüzzaman, bu anlayışı şu şekilde ortaya koyar: “Kur’ân ve hadis ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki, haklı âmire itaat farzdır.” 2

Tesbitinden sonra, yönetici-yönetilen ilişkilerinin diğer boyutlarına dikkat çeker: “Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir; biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tabî olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.” 3

Bunu söylediği zaman, iktidarda “padişah halife” vardır.



Dipnotlar: 1- Nisa Sûresi, 59. 2- B. Said Nursî, Hutbe-i Şâmiye, s. 111. 3- B. Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, s. 57.