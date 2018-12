Yüzbinler, milyonlar tefsir, te’vil, “şerh, izah ve tanzim” -1

Kur’ân’ın binler, hatta 100 binlerce tefsiri yapılmıştır. Bu, bütün esma ve sıfatları olduğu gibi Kelâm sıfatının da Ezelî ve Ebedî oluşundandır. Ve, mealen, “Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin’de/Kur’ân’da var.”1 olmasındandır.

Buna binaen yüz binler, üçyüz elli bin (350 bin), hatta bir milyon ve milyonlarla şerhinin, tefsirinin, yorumunun yapıldığını söyler Bediüzzaman:

“Yüz binler tefsirlerde” 2 tabirini kullanırken, bir diğerinde, “Ben de adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üç yüz elli senede ve her asırda üç yüz elli milyon Müslümanların hayat-ı içtimaiyesinde en kudsî ve hakikatli bir düstur-u İlâhîyi üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve bin üç yüz elli seneden geçmiş ecdadımızın itikadlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkûm eden haksız bir kararı, elbette rû-yi zeminde adalet varsa, o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir.” 3 ifadelerine yer verir.

Ve keza, “O âyâtın tefsirleriyle suçlu yapmakla, İslâmiyeti inkâr ve dindar ve kahraman bir milyar ecdadımıza ihanet ve milyonlarla tefsirleri itham çıkmaz mı?” 4 tesbitini yapar.

Şu halde, Kelâmullah olan mukaddes kitabımız Kur’ân’ın milyonlarca “tefsiri, şerhi, te’vili, yorumu, izahı” yapılırsa, onun milyonlarca tefsir içinden yalnızca bir tefsiri olan Risale-i Nur’un neden yapılmasın?

Tefsir: Âyetten murat olunan mananın öyle olduğunu kesin olarak söylemek ve o mananın kastedildiğine Allah’ı şahit tutmaktır.

Kelâm-ı Ezelî’den gelen Kur’ân’ın “i’câz”ı olduğundan az bir söz ile pek çok hakikat dile getirilir. Mu’cize dolu Allah kelâmı olan Kur’ân; elbette sayısız mânâlar hazinesidir. Bunun için tefsirin yanında te’vil de gereklidir. Risâle-i Nur, aynı zamanda da bir tevil kitabıdır. Te’vil: Tefsirin bir de te’vil boyutu vardır. Âyetlerin bâzı derin sırlarını anlamak, hurûf-u mukatta/kesik harfler denen şifreleri çözmek, müteşâbih/benzetme âyetlerini kavrayabilmek için derin bir ilim ve anlayışa sahip olmak gerekir. Ki, Kur’ân bu hususu, “Onun te’vilini Allah’tan ve ilimde derinlik ve istikamet sahibi olanlardan başkası bilemez. Onlar biz buna inandık, hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir” 5 o gizli hakikatleri te’vil ile izhâr eder, açıklarlar. 6

Te’vil’in kelime anlamı; aslına dönmek, döndürmek; âyetlerin sırlarını ve kelimelerinin perde ve zarını kaldırıp inceden inceye araştırmak ve âyetin mânâ ihtimallerinden birini tayin etmektir.

Meşhûr müfessirlerimizden Elmalılı M. Hamdi Yazır da, Râğıp el-İsfehâni Müfredât isimli eserine dayanarak onu şöyle açıklar: Aslına dönmek mânâsına gelir. Te’vilde bir şeyi ilmî açıdan veya fiilî açıdan (gerçekten) kendisinden kast olunan maksada (mânâya) geri götürmektir. İmam Mütûridî ise, âyetleri yorumda, tefsirde, “Kesinlik ve Allah’a karşı şahitlik olmaksızın sözün mümkün olan mânâlarından birini tercih etmektir.” 7 der.

Ki, muhtelif vecihlere/yönlere muhtemel âyetler olur. Bir ifâdeden kast edilen asıl mânâyı açıklama; bir ifâdeyi görünüşteki mânâsının dışında bir mânâ ile izâh etmek…”



Dipnotlar:

