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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Zamanın genişlemesi (bast-ı zaman)

Ali FERŞADOĞLU
15 Aralık 2016, Perşembe
Bast-ı zaman, zaman içinde zamanı yaşamak, diğer bir ifadeyle kısa zamanda pek çok işi yapmak veya birçok yere gitmektir.

Yani zamanın genişlemesi, kısa bir zaman dilimine pek çok olayın sığdırılması veya bir dakikanın saatler, hatta günler, seneler kadar sürmüş gibi yaşanmasıdır.

Duyu ve temel duygularımızla kavrayamadığımız bu olgu, acaba mümkün olabilir mi? Zamanın akış hızı, kâinatın çeşitli yerlerinde, çeşitli varlıklar arasında farklıdır. Hızlı film, yavaş film gibi... Atomdan galaksilere, mıknatıstan kristallere kadar her şeyde, farklı zaman birimleri çekme/itme gücü kanunu geçerli. Meselâ Jüpiter 10 saatte kendi, 12 yıl da dünya etrafında döner. Yani onun bir yılı, dünya hesabıyla 4 bin 380 gün. Satürn’ün bir yılı 30 yıldır. Veya aynı zaman zarfında karıncanın, kaplumbağanın ve tazının aldığı yol, katettiği mesafe gibi... Kaplumbağada zaman dar iken, tazı için oldukça genişlemiş, az zamanda pek çok mesafe katetmektedir. 

“Zaman genişlemesi” meselesine kozmik değerler açısından yaklaşabiliriz. 

Şöyle ki: Kozmik ışınların ömürleri fizik ve matematik değerler olarak tesbit edilir. Saniyelik ömrü olan varlıkların yanında, ömrü saniyenin bir milyar kere milyarda biri kadar kısa olanlar da vardır. (Bizim bakışımızla ömrü kısa, ama onun için uzundur. Çünkü o zaman zarfında o, gezegenler arası birçok gezintiler yapmış, pek çok film karesi sahnelenmiştir. 

Işığın hızı saniyede 300 bin kilometredir. Biz bir saniyede “Hey, hey!” diyene kadar o, ekvator güzergâhını takip ederek dünyayı yedi sefer dolaşır. Eğer onu şuurlu farzederseniz, farkına vararak kısa bir zaman içerisinde pek çok manzaralar görmüş, olaylar yaşamış ve uzun bir ömür geçirmiş olur. (İnsan da, Nur ismine yapışarak, kendi sür’atini ışık seviyesine çıkarabilir!) 

Gözle görülmeyen mikroskobik bir hayvanın öyle keskin duyguları var ki, arkadaşının sesini işitir, rızkını görür. Şu hal gösteriyor ki, maddenin küçülüp inceleşmesi oranında hayat eseri, özellikleri artıyor, ruhun nuru şiddetleniyor. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça, ruh âlemine, hayat âlemine, şuur âlemine yaklaşıyor gibi, ruhun gücü, hayatın nuru daha şiddetli yansıyor.

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