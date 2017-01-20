Bizi “den den” eyliyorlar

“Açık saçık” bir tabirdir ve d(AH)i utanılacak durumların fotoğrafıdır.

Sonra bu tabirin de (hicab’ın da) icabına bakıldı.

{Ah ki et kemik yanlarımız aynıydı! “Ten”in eni boyu neydi ki...}

***

Ayrı gayrı değildik ama ayrıydık işte! AYRI ÇİÇEKLERDİK.

AH Kİ AH, BİZİ “DEN DEN” EYLEMEYE KALKTILAR.

“Den den” olmak; insanın kendi varlığını, ayrılığını, tekliğini unutması gibi şeyler değilse; ne?

“Den den” bu yüzden dikkat çekmez. Onları ciddiye almazlar. Figüranlığın öteki adıdır.

Yaşar gibisinizdir. Unutulursunuz. Yunus “den den” şiirler yazmaz. Sinan “den den” eserler yapmaz.

Sana “Den Den” denilmesine razı olur musun?

***

Şimdiki gençlerin bin “AÇIK” şiiri, Haşim’in bir “KAPALI” şiiri etmiyor.

“Kapalı” bir şiiri açmaya koyulur inci arayıcıları.

Açık kapıyı çalmazlar.

Bütün sihrinizi kaybetmek istiyorsanız “yakası açılmadık” bir şey bırakmayın!

***

Kedinize açılamıyorsanız başkasına da açılamazsınız.

***

Ve...siz...”yalın hâl”de olduğunuzu sanıyorsanız...y/anılıyorsunuz!

Birkaç mevsimlik tenlerinizi açmak isteyenler nice “açıklarını” kapatmak için bunu yapsalar gerek.

Peki! Açılarak; daha daha açılarak hangi açığınızı kapatmaya çalışıyorsunuz?

***

Neden geceler daha bir sırlıdır? “Sır”lı olduğu için değil mi?

Heyhat! “Sır”rı dökülmüş aynalara kim bakar!

***

Bir incecik perde evinizi sokaktan “içeri” alır.

***

Kimliğimizi “açık seçik” ifade etmek varken... “açık saçık” dan haller niye ki...

Modaysa bu... Bu, birilerinin, bir yerlerin, oyun(ç)ağı olmak neyin nesidir?

Rahatlıksa bu... Bu, azgın (şehvani) bakışların tasallutu ne olacak?

Hürriyet bu değil ki... Hayır! Hayır!

***

Bu emaneti ne yolda bulduk ne (satın) aldık!

***

Akşam eve düşünce aynalara sorun: “Hangi gözleri, gönülleri yaralayıp geldi bu “allı pullu” resmigeçit?

***

Bir başkalık bir özellik sergilemediniz ki...

Bugün baktım da... evet, “den den”diniz!

Ötekine benzediniz.

“Öteki” bir haliniz vardı; o nerde? Siz nerdesiniz, nerde?

***

Bir de bunca “açık et”tikten sonra bir nicelerinden de m/elek haller bekliyorsunuz...b/el/ki!

***

Madem açıksınız! Açık açık konuşmakta fayda var!

Ben bu açıklığın çok “açık” bir cevabını bulamadım.

***

Cehaletimin sınırsızlığı malum.

“Her güzel kendi güzelliğini görmek ve göstermek ister.” de...

Bu güzellik hem f/ani hem emanet (ama net).

Bizim değil. Bizim değil. Bizim değil.